Los 13 aspirantes a la presidencia municipal de Guadalajara concluyeron su participación en #DebateInformador con la petición de apoyo a los ciudadanos y algunos señalamientos a sus contrincantes.

La priista Sofía García Mosqueda arremetió contra Morena que dijo tiene hundido al país y a Movimiento Ciudadano lo responsabilizó de la inseguridad y problemáticas en el abasto de agua. Pidió a las personas despertar ante gobiernos sin conciencia y sin palabra.

La candidata de Futuro, Dolores Pérez Lazcarro, llamó a no creer en partidos como el PRI que durante años fue un catálogo de corrupción. Exhortó a los ciudadanos a no votar por el pasado, sino a votar con inteligencia y comparar propuestas.

Diana Palacios Solórzano del Partido Somos, llamó a los jóvenes a salir a votar, involucrarse en lo que pasa en la ciudad y apoyar propuestas reales y caras diferentes a las que durante años han vivido de la política.

Juan de Dios de la Torre Villalobos del PT, dijo que las opciones están entre los de siempre, corruptos y ladrones; y la alternativa de personas que quieren cambiar las cosas. Consideró que su candidatura es la única opción verdadera de cambio en Guadalajara.

La abanderada de Encuentro Solidario, Xóchitl Vázquez Medel, solicitó a las personas ser observadoras y confrontar las propuestas de candidatos. Reiteró la urgencia de mejorar los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento.

Gustavo Flores Delgadillo de Fuerza Por México, remató diciendo que los partidos tradicionales y los candidatos punteros no tienen ofertas reales y sólo quieren llegar a pagar sus campañas a gobernador desde la presidencia municipal. Planteó que todos los candidatos acudan al Servicio de Administración Tributaria para aclarar señalamientos.

El emecista Pablo Lemus Navarro afirmó que falta poco para su victoria y adelantó que durante los próximos días se verán “los últimos gritos” de desesperación de Morena. Pidió que la jornada del 6 de junio sea un ejercicio democrático responsable. Reiteró que ofrece un gobierno de resultados y cercano.

Viridiana Rivas Castillo, candidata de Redes Sociales Progresistas, lamentó muestras de arrogancia y falta de humanidad de algunos aspirantes. Llamó a comprometerse a trabajar por una verdadera transformación.

Gerardo León de la Cruz del PRD pidió no caer en circos mediáticos y dignificar la política. Consideró que se requiere trabajar con congruencia para resolver las necesidades del municipio.

En su conclusión, Tonatiuh Bravo Padilla de Hagamos expuso que lo visto durante la campaña es que hay en proceso una elección de estado, en la que los gobiernos federal, estatal y municipal; han usado recursos públicos para apoyar a sus candidatos. Afirmó que su partido es la tercera vía frente a la intervención de las administraciones de los tres niveles de gobierno.

El candidato independiente, Francisco Castillo Navarro, destacó su categoría de no estar en un partido, pidió el “voto útil” para enfrentar al sistema de partidos que viven de los impuestos.

Carlos Lomelí Bolaños de Morena, aseveró que su movimiento es el único que puede sacar a Lemus y al gobernador; dijo que la fuerza de la gente está con él. Pidió a los tapatíos salir a votar para demostrarle a MC que rechazan la corrupción y la compra de votos. Además de recuperar la seguridad en la ciudad y que el gobierno vuelva a servir a la gente.

Ofelia Cano, del Partido Verde, aprovechó su última participación para arremeter contra el candidato morenista, dijo no estar de acuerdo con la manera en que Lomelí quiere aplicar sus propuestas a base de ataques, lo acusó de no hablar bien de la mujer. Pidió a los ciudadanos no votar por la corrupción. Aseveró que Guadalajara es de los tapatíos y que no debe ser tratada como un botín.

JM