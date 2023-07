El coordinador de Movimiento Ciudadano en el senado, Clemente Castañeda, coordinará una reunión de trabajo que fue aprobada por el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano para diálogo en el que participarán gobernadores, alcaldes, legisladores y liderazgos del partido para revisar su posición frente a las elecciones del 2024.

"Una reunión con el gobernador Enrique Alfaro, en la que participemos el gobernador Samuel García, quien me ha manifestado su aquiescencia; la presidenta del Consejo Nacional, la senadora Verónica Delgadillo; los alcaldes de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y de Guadalajara, Pablo Lemus; los coordinadores parlamentarios, el senador Clemente Castañeda y el diputado Jorge Álvarez Máynez", expresó el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

"Con el ruego muy especial a nuestro amigo y gran ex dirigente nacional de MC, el senador Clemente Castañeda, asuma el compromiso de comunicarle al gobernador Alfaro esta determinación y adicionalmente, rogarle, concilie las agendas de todos y en especial la de nuestros gobernadores para que al regreso de vacaciones podamos tener un primer encuentro que nos permita actuar en la unidad, que permitirá a MC ganar la presidencia de la República".

La semana pasada, el senador Clemente Castañeda expresó la necesidad de que Movimiento Ciudadano abriera las puertas al debate de cara al 2024.

Castañeda festejó que Movimiento Ciudadano esté abierto al diálogo y a un ejercicio de debate interno para reflexionar su posición de cara a la elección de 2024.

"Cuando un proyecto como el nuestro, crece todos los días, lo acompañan siempre nuevos retos. La política no se trata de que no haya diferencias, se trata de procesarlas adecuadamente y con altura de miras. Yo reconozco a nuestro coordinador nacional, como lo he dicho en muchas otras ocasiones, es el político más experimentado de México. Si tuviéramos un par de Dantes Delgados más, este país sería otro", sentenció.

MF