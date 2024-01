Desde el interior del módulo de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) y con la puerta cerrada, un guardia de seguridad le informó a Christopher que ya no tenían turnos para atenderlo.

Christopher llegó faltando unos minutos para que fuera la hora de cierre del módulo ubicado sobre Avenida Revolución, en Tlaquepaque, para tramitar su credencial por primera vez, pero ya no alcanzó.

Mañana lunes vence el plazo para realizar dicho trámite si lo que desea es votar en las elecciones del 2 de junio, en las que se disputan todos los puestos de elección popular.

“No tenía tiempo, trabajo y estudio, entonces no tenía el tiempo. Yo pienso que es muy tardado, preferiría que esto fuera en línea”, dijo el joven, quien llevaba sus documentos en la mano.

La falta de tiempo fue uno de los factores que llevó a varios ciudadanos a postergar sus trámites para renovar o sacar su credencial de elector, al grado de esperar hasta el último fin de semana para hacerlo.

Y pese a que los módulos no presentaban la saturación que hubo en días anteriores, hubo algunas ciudadanas como la señora Laura, quien esperó desde las 7:00 hasta las 15:00 horas para ser atendida, ya que llegó sin cita.

“Vine también el sábado pero no alcancé. Dejé pasar los días entre desidia y que no tenía mucho tiempo”, explicó Laura.

Por su parte, Leticia tuvo la fortuna de sólo tener que recoger su credencial este domingo, sin tener que vivir la saturación de los módulos, pues con anticipación acudió a hacer dicho trámite.

“La saqué el 5 de enero, en ese momento ya había gente pero no tanta como ahora, me entretuvieron una media hora porque tenían y no podía atender, pero fue rápido”, dijo.

Este lunes 22 de enero será el último día para tramitar o renovar la credencial de elector, algunos módulos darán atención hasta las 12 de la noche, pero es importante acudir con tiempo anticipado.

