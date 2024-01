Jorge García dejó de pagar el servicio de agua potable el año pasado. Cuenta que en febrero le llegó el recibo en más de 600 pesos. “Prometí que lo pagaría en los siguientes días, pero se fue incrementando el monto. Ahorita debo más de cuatro mil pesos y no tengo dinero para pagar”.

Jorge forma parte de los morosos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). El organismo informa por transparencia que 569 mil 261 cuentas tienen deudas de más de un mes. Representan casi la mitad de los consumidores que están registrados en todo tipo de cuentas: un millón 269 mil usuarios (dueños de lotes, casas y empresas).

Desde hace tres administraciones está incontrolable el aumento de las deudas de usuarios, a pesar de las reingenierías en el área de cobranza. Por eso, el SIAPA invitó a la población desde diciembre pasado para aprovechar el programa del estimado anual de este año: “Ya puedes acudir a pagarlo y recibir 10% de descuento en tu pago”.

Sin embargo, no es el único problema financiero del sistema. Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara, señala que no se cuenta con un sistema de distribución ni de monitoreo adecuado del agua para evitar fugas o posibles tomas irregulares del líquido. “Se tiene un padrón de usuarios, pero las tomas clandestinas no están identificadas completamente. Y el sistema de distribución es viejo”.

La diputada de Hagamos, Mara Robles, considera que la falta de cobro del SIAPA se debe a que la ciudadanía no confía en el organismo por las fallas en el servicio.

Por otra parte, mientras el organismo tiene un presupuesto de cinco mil 894 millones para este año, arrastra deudas con bancos y otros por más de cuatro mil 124 millones. También se disparó el endeudamiento.

Además, 19% de las redes de agua deben ser sustituidas.

Se solicitó una entrevista con el director del SIAPA, Carlos Torres Lugo, pero no respondió.

El SIAPA cobra el 64% del agua que distribuye en ZMG

Datos otorgados vía transparencia por parte del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) indican que, durante 2023, el porcentaje global de eficiencia de cobranza por parte del organismo fue del 64.5 por ciento. Es el resultado neto del importe cobrado entre el importe facturado en todos los tipos de predios: casas, empresas o lotes.

Para Josué Daniel Sánchez, especialista en gestión de recursos hídricos, señaló que el resto del agua que no se cobra, es decir, alrededor de 35%, no se sabe su destino, a lo que él atribuye a las pérdidas de agua en fugas, tomas clandestinas o los llamados servicios no medidos o contabilizados.

“No facturan el total del agua que meten a las redes por la que se pierden en fugas, tomas clandestinas o los servicios no medidos. Sí es muy bajo para tratar de pensar en que les permita la operación. Hay un 35% que no se sabe lo que pasa o sí, pero sabemos que se pierde”.

“Mucha gente se la roba, hay muchas casas que tienen doble toma; es decir, una toma que tiene medidor y otra que no lo tiene, lo oculta y que lo hacen después de que el SIAPA instaló su toma oficial… al igual que errores en la medición porque hay muchos medidores dañados”, dijo el especialista en temas hídricos.

El organismo detalló vía transparencia que el monto total cobrado durante 2023 por parte del SIAPA fue de cuatro mil 879 millones de pesos.

Según cifras proporcionadas por transparencia y publicadas por este medio, la eficiencia en la cobranza del SIAPA ha disminuido durante la actual administración estatal: pasó de 85% en el año 2018, último de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval al 64%, penúltimo del actual Gobierno.

Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara, insistió en que el sistema de medición de las tomas domiciliarias es viejo y que requiere renovarse ante el incremento de la urbanización.

“El sistema de medición de las tomas domiciliarias es un tema ya viejo y que evidentemente el padrón ha ido creciendo conforme la urbanización”.

El SIAPA cuenta con poco más de un millón 269 mil usuarios que forman parte de su sistema en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Adeudan más de 15 mil millones

El padrón de usuarios del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se incrementa año con año… y las deudas también. De acuerdo con información otorgada vía Transparencia por el organismo, el SIAPA tiene una cartera vencida que asciende a los 15 mil 749 millones de pesos.

La diputada local de Hagamos, Mara Robles, acusó que la población no cumple con el pago al SIAPA con el pretexto de las fallas en el servicio, por ejemplo, las irregularidades en el suministro, la mala calidad del líquido o las intermitencias del servicio. “Brindar un servicio eficiente para que la gente le tenga confianza. En este momento, la gente tiene legítimamente todo el argumento para ser moroso, lo que pasa es que hay un gran pretexto: no siempre hay agua, el agua que llega es de mala calidad, te reducen cuando quieren, entonces la gente tiene un buen pretexto”.

Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que el SIAPA no se ha actualizado adecuadamente para verificar y monitorear todas las tomas de agua a las que tiene acceso y esto se complica más por el crecimiento del número de usuarios. “El padrón crece y crece, pero no la modernización, no verifica, no sabe si realmente las tomas están verificadas, no se sabe si realmente están las nuevas tomas conectadas y los consumos. La imprecisión del cobro es muy grande y tiende a aumentar”.

Algunos ciudadanos aprovechan los beneficios del estimado anual. EL INFORMADOR/Archivo

Hay redes viejas

Las redes obsoletas, la caída en la eficiencia de la cobranza a los usuarios, así como el aumento de las deudas, son las principales problemáticas de la actual administración del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Por medio de Transparencia, el organismo detalló que las redes miden ocho mil 589 kilómetros, de los cuales el 19% ya cumplieron su vida útil y deben ser sustituidas.

La antigüedad de la red provoca problemáticas relacionadas con una mala calidad del agua, por el arrastre de sarro y los sedimentos. Pero también la pérdida del líquido por medio de fugas y socavones, de acuerdo con especialistas en temas hídricos. Por eso el titular del sistema, Carlos Torres Lugo, afirma que se requieren ocho mil millones de pesos para renovar las tuberías y reducir el problema.

Usuarios reclaman por mala calidad

Usuarios del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) acuden a pagar el servicio del agua; algunos de ellos, el estimado anual. Sin embargo, coinciden en que tuvieron mala calidad del líquido o agua turbia durante 2023.

Víctor Aréchiga, vecino de la colonia General Real de Guadalajara, dijo que acudió a preguntar si podía acceder al descuento por haber recibido agua turbia, beneficio aprobado por el Congreso de Jalisco. Sin embargo, se encontró con que la zona donde él vive no se encuentra en el polígono de colonias afectadas. Aunque eso sí, el recibo le llegó más caro.

“Sí, le dije eso (que le llegó sucia el agua) a la de caja y le comenté (…) me dijo que sí, pero que la zona donde estoy yo parece ser que no estaba en el polígono de las personas afectadas y sí, me llegó más cara (…) como un 20 por ciento más”.

Gerardo, de la colonia Infonavit La Soledad del municipio de Tonalá, pagó más del estimado anual en estos días respecto al 2023 y no aplicó el descuento por haber recibido agua turbia.

“El agua está saliendo sucia, un poco café y el periodo del año pasado pagué alrededor de 800, casi 900 pesos y este periodo pagué mil 050 pesos, un 10% aproximadamente más. No entré en ese descuento (por el agua turbia)”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió en febrero de 2022 la Recomendación 10/2022, en la cual pidió a distintas autoridades realizar acciones para atender la mala calidad del agua en distintas colonias de la ciudad tras haberlo documentado. Derivado de esta recomendación, el Congreso de Jalisco aprobó descuentos para 51 colonias de los municipios de la metrópoli afectados por la mala calidad del agua que abasteció el SIAPA.

El pago del agua garantiza la calidad del servicio. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Advierten que alza en tarifas se consumará tras elecciones

El pasado 30 de noviembre, el Congreso de Jalisco frenó el alza del 5 por ciento en las tarifas del SIAPA aprobadas por el Consejo Tarifario, pese a que estas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado. Los legisladores argumentaron que se debía analizar el tema de forma más detallada y señalaron que el servicio no lo justificaba.

La diputada local de Hagamos, Mara Robles, argumentó que se trata de una forma de replicar la situación del año anterior cuando las tarifas que correspondían a 2023 fueron aprobadas hasta la mitad del año, pese a que el SIAPA hizo los cobros desde el primer mes del año. Consideró que, en esta ocasión, se retomará tras las elecciones del 2 de junio.

“El año pasado se hizo el truco de que no nos diéramos por enterados de la propuesta de la Comisión Tarifaria para que, a la hora de la votación de la Ley de Ingresos, no aprobáramos el aumento, pero más adelante llega el aumento y ahí se vota incrementar el costo”.

“En esta ocasión, cuando se discutió la Ley de Ingresos, se hizo lo mismo: la propuesta de la comisión tarifaria, a pesar de que ya estaba aprobado el aumento y entonces se pospone la decisión y presumo que van a querer retomar eso después de las elecciones”.

El Consejo Tarifario del SIAPA, en el cual participan los municipios metropolitanos incorporados al organismo intermunicipal, avalaron aumentar las tarifas en un 5 por ciento para 2024, lo cual no fue aprobado por el Congreso del Estado.