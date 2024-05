Este miércoles nuevamente Pablo Lemus Navarro, candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, reiteró la disculpa hecha al papá de Laura Haro, quien también compite por el mismo cargo por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco.

Lo anterior ocurre luego de que el sábado pasado, en medio del tercer debate a la gubernatura, se refiriera a ella y a Claudia Delgadillo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, como “hijas de alito”, según dijo, por su formación priísta.

Por ello, el martes brindó una disculpa al “señor Haro” tras la firma por la Paz y el Desarrollo, evento realizado en las instalaciones de la UNIVA, al cual asistieron las tres candidaturas.

Este miércoles nuevamente y al término de la reunión que sostuvo con la Unión Ganadera, envió una disculpa al papá de la candidata Laura.

“Esto fue al calor de un debate. Yo hacía una referencia de que son hijas políticas de Alito por su formación política, ¿no? Pero evidentemente, si esta alusión a Laura o a su papá le incomodaron, yo les pido una disculpa. Yo soy gente de bien, soy gente muy abierta y muy respetuosa”, insistió Lemus Navarro.

Dijo, no se trata de violencia política de género como lo ha señalado Haro Ramírez, sino que es parte de los dichos que se han hecho en los debates por parte de todas las personas involucradas en la contienda e insistió en que, lo que le han dicho ella y Claudia a él también ha sido violento.

“Bien, a ver, los debates son ríspidos, son duros. Vimos en el debate presidencial, por ejemplo, llamar a una narco-candidata, que me parece un exceso definitivamente. Pero al calor del debate se pueden decir muchas cosas. Pero hay que entender también el calor de los debates. En ese mismo debate se dijeron expresiones muy duras, (hablaron de) víboras, si no mal recuerdo. A mí me han hecho alusión de Pablo Alfaro no sé cuántas veces, que es exactamente lo mismo, el Pablo Alfaro al hijo de Alito, es lo mismo”, aseveró Lemus Navarro el martes.

