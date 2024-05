La Marea Rosa en Jalisco reunió a personas de diferentes municipios, profesiones, oficios y sectores de Jalisco. Desde la plaza Liberación, en el centro de Guadalajara, cada uno de ellos externó las necesidades con las que cuentan sus gremios, en el actual gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, con el cual, los asistentes coincidieron estar en contra.

Personas de la tercera edad, agricultores, jóvenes, madres de familia, médicos, empresarios y maestros fueron algunos de los sectores que aglutinaron la explanada de la Plaza Liberación este 19 de mayo. José Luis Ortíz, es un agricultor y ganadero del municipio de Tonaya, él viajó desde muy temprano para arribar al centro de Guadalajara, porque aseguró que el campo necesita el regreso de los programas de apoyo para las y los agricultores, y quiso hablar a nombre de su gremio frente a los manifestantes para que conocieran su realidad por la falta de apoyo al campo jalisciense.

“Los productores del campo estamos encabronados con el gobierno. El campo está seco y se quema, queremos que vuelvan los apoyos para la producción que este gobierno nos robó: el Procampo, apoyos agrícolas, apoyos para diésel, apoyos ganaderos y forestales, apoyos para proteger el agua y el medioambiente”, también hizo una invitación a no tener miedo al momento de defender al país y a hablar de los problemas que ha generado el sexenio actual.

Lucía Fletes, es una señora de la tercera, acudió a la marcha acompañada de su nieta, ambas se turnaban el momento para llevar la bandera de México a cuestas, ella pide a la ciudadanía que considere y piense su voto para evitar otros seis años de mentiras y de inseguridad, “el abrazos y no balazos no funcionó, la verdad sí estamos peor” aseveró mientras ondeaba su bandera mexicana.

También lamentó que el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social haya bajado de calidad y que en ocasiones debe ir varias semanas seguidas por un medicamento o, como lo ha hecho últimamente, mejor decide comprar el medicamento en el sector privado para no esperar y curarse rápidamente.

“Creo que no tenemos seguridad, el sistema de salud no estopa recibiendo el apoyo que merece, y pues tenemos que cambiarlo, si sigue Morena, va a cambiar para mal todavía más, mencionó, Paloma Rubalcaba, una joven que acudió a la manifestación, explicó que muchas personas votaron por Andres Manuel López Obrador y hoy están decepcionadas, agregó que una opción para esas personas es votar ahora por Xochitl Gálvez para contrarrestar algunas de las políticas que no beneficiarios al país.

Ella invitó a los jóvenes a votar, a ejercer su derecho pero también su obligación de elegir a quien consideren es la mejor opción para el país, “Creo que es un sentimiento muy bueno el decir ‘voté’ y mínimo que lo que estaba en ti como ciudadano, lo hiciste”, pero también invitó a los jóvenes a participar después del voto, a involucrarse en las actividades políticas y sociales para mejorar el país.

Raúl Pérez, es un profesionista, compartió la necesidad de cambiar de régimen de gobierno, porque no quiere que el país experimente más cambios de corte autoritarios, “no quiero dictadura, hay que analizar lo que hizo Bolivia y lo que hizo Venezuela, y este presidente está repitiendo lo mismo, se va contra el INE, se va contra la corte, se va contra la COFECE (Comisión Federal de Competencia Económica), contra el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones), contra la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y eso se llama dictadura, centralizar el poder, y yo no estoy de acuerdo, por eso vine”, aseguró el joven profesionista.

Raúl se manifestó en defensa de la democracia y para defender el Poder Judicial, sin embargo, reconoció que en esta ocasión la manifestación sí tenía tintes partidistas pero desde la convicción acudió a expresar su apoyo a la candidata de la coalición, Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

Ana Cristina Valencia Menchaca, es empresaria y madre de familia, ella tiene miedo por la inseguridad que impera en el país, por eso acudió al mitin, ella confía en que Gálvez es la candidata, a nivel federal, que realmente generará un cambio positivo en el país. “No está bien el aumento de la canasta básica, aumentó la gasolina, no cumplieron con lo que dijeron, el desabasto de medicinas, la inseguridad, son muchas cosas las que puedo enumerar, la desaparición de tantos jóvenes, múltiples asesinatos y sigue habiendo más y más”, dijo preocupada la manifestante.

Una vez terminada la marcha, algunos manifestantes se resguardaron en la sombra del Teatro Degollado, en lo que se iban retirando los manifestantes, un grupo de amigos, dieron cuenta de su interés por acudir a la marcha. Julieta, Fernando y Lupita calificaron como negativo el aumento de la canasta básica, también coincidieron en el aumento de la inseguridad manifestado en cada persona desaparecida.

“A mi me asusta cada vez que veo cómo está plagada la ciudad de fotos de desaparecidos, me asusta la forma de reírse de nuestro presidente, el cual debería apoyar a todas las madres de los desaparecidos y en lugar de apoyarlos, se ríe en nuestras propias caras” explicó indignada, Lupita Nuñez. Julieta Lomelí, su acompañante, hizo hincapié en la falta de utilización de energías limpias por parte de la actual administración, por ello, espera la llegada de Xóchitl Gálvez, porque la candidata prometió la inversión en el uso de energías renovables.

Fernando Villanueva lamentó la excusa del gobierno del estado para guardar toda la información pública como de “seguridad nacional” para evitar críticas, explicó que eso no puede seguir sucediendo porque de esa forma cualquier decisión deja de poder criticarse por la falta de información.

Una vez finalizada la marcha, un grupo de personas, por medio de dos megáfonos continuaron gritando consignas y cediendo la voz a las otras personas inconformes así como a personas que no habían ido a la marcha pero que se sumaron al descontento por la actual administración federal.

