Ayer lunes 22 de enero fue el último día que tenían las y los ciudadanos para acudir a algún Módulo de Atención Ciudadana del INE a fin de realizar el trámite para la emisión o actualización de su credencial para votar, de acuerdo con la vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local, Rosa Margarita Lara.

Dijo, tan solo el día de ayer los 57 módulos recibieron a un total de 15 mil 500 personas mayores de 18 años interesadas en hacer el trámite de emisión o actualización de una credencial para votar, con el objetivo de poder participar en las próximas elecciones del día 02 de junio.

Además, indicó que si bien se trató de atender a todas las personas interesadas en realizar su trámite hasta el último minuto, esto no fue posible en todos los módulos debido a la saturación de las oficinas, por lo cual se entregó, solamente a las personas en fila, una solicitud de trámite programado para que acudan entre este martes y el jueves a solicitar su INE, sin embargo, no hay prórrogas para quienes no acudieron.

Otras cinco mil 079 deberán acudir nuevamente a la oficina para dar continuidad al trámite.

El día de ayer también se entregaron poco más de tres mil 400 credenciales para votar, sin embargo, la entrega permanecerá disponible hasta el próximo 14 de marzo.

Las credenciales que no sean recibidas antes de esta fecha tendrán que ser destruidas por Ley, y las personas quienes las tramitaron deberán reiniciar el proceso de emisión una vez que concluya el proceso electoral, es decir, hasta iniciado el segundo semestre de este 2024.

Las personas que deseen una reposición de la credencial por robo o extravío tienen hasta el próximo 8 de febrero para realizar su trámite.

En total, los módulos recibieron a alrededor de 24 mil personas, atendidas por 450 personas trabajadoras del INE. El módulo que más personas atendió fue el de Plaza Cima, en Zapopan, mientras que el módulo de Plaza Ubika Guadalajara fue el menos socorrido, dijo la vocal.

MF