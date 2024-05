“Acabo de ver una encuesta antes de llegar a Jalisco y les voy a decir algo: Claudia Delgadillo es la próxima gobernadora de Jalisco” , dijo Claudia Sheinbaum, quien es la aspirante a presidenta de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia.

En el marco de su visita a Tlajomulco de Zúñiga, Sheinbaum refrendó que trabajará en coordinación con la abanderada de la alianza Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos, Claudia Delgadillo, por quien hizo un llamado al voto masivo, “porque somos un equipo”.

En un encuentro multitudinario, donde estuvieron presentes simpatizantes, candidatos y representantes de los distintos partidos de la coalición, Claudia Delgadillo destacó que Jalisco está preparado para que llegue la transformación, la justicia y el bienestar, para que se concreten los proyectos la de la Ruta del Cambio Verdadero, en contraste con el rezago de los últimos seis años por el “aislamiento y falso orgullo regional” del actual gobierno estatal.

“Durante este sexenio, en el cual nuestro país ha transitado hacia un Estado de Bienestar y Prosperidad Compartida, aquí, un grupo de políticos privilegiados nos negó la posibilidad de sumarnos al Tren de la Transformación”, dijo.

La abanderada de la alianza Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos expresó que desde el Gobierno de Jalisco se coordinará con la próxima presidenta de México para que haya continuidad en los programas sociales, agua limpia y suficiente, mejores servicios de salud, educación, entre otros avances.

“Con programas sociales que sí lleguen al pueblo, con acceso verdadero a la salud, al deporte, a la educación. Como estado, a todas y a todos, nos va a ir mejor con una gobernadora que sea aliada de la presidenta, porque uniendo las fuerzas con gobiernos de un mismo partido, nuestro estado va a crecer”, explicó.

Por su parte, la doctora Claudia Sheinbaum aseguró que el próximo 2 de junio Jalisco le dará su voto de confianza y tendrá el triunfo con Claudia Delgadillo, porque ellas son un equipo y en sus gobiernos seguirán trabajando en conjunto, ya que auguró el triunfo de la candidata al Gobierno de Jalisco y su área metropolitana, así como en todo el interior del estado.

“Claudia Delgadillo será la próxima gobernadora de Jalisco… y venimos a comprometernos con nuestros gobiernos, porque nosotros tenemos una máxima en la Cuarta Transformación, que es No mentir, No robar y No traicionar al pueblo de Jalisco”, aseguró.

Para finalizar, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, recordó a los presentes en el mitin que no olviden que desde Tlajomulco “salieron los que ahora roban en todo el estado” , por lo que hizo un llamado a votar por el cambio que necesita Jalisco y expulsarlos lo antes posible.

YC