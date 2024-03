Con el objetivo de generar encuentros con las personas para conocer a detalle lo que la población necesita, Claudia Delgadillo, candidata al gobierno de Jalisco por parte de la coalición Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos, visitó el mercado Felipe Ángeles.

La aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia recogió demandas y propuestas que se comprometió a resolver en caso de ganar la gubernatura además anunció que mañana acudirá al Mercado del Mar en Guadalajara.

“Con la cuarta transformación hay bienestar en Jalisco, porque las Claudias van a trabajar en conjunto, porque el Gobierno Federal y estatal trabajarán juntos para hacer realidad la cuarta transformación en Jalisco”, dijo la candidata.

“La razón por la que me acerco a platicar con ellos es porque saben que no les fallaré, que les voy a cumplir, que de la mano vamos a trabajar, ellos ya me conocen, saben que soy de palabra”, añadió Delgadillo.

Así se espera que sea la cita de este viernes en el Mercado del Mar de Guadalajara, a partir de las 9:30 horas.

MF