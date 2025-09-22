El discurso de 'lluvias atípicas' no justifica que el AMG se inunde cada temporal: experto

Las constantes inundaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara son ocasionadas por la mala planeación histórica que se ha hecho de la metrópoli, así como por la falta de educación de la ciudadanía, advirtió Eduardo Cuesta Sánchez, integrante de la Organización de Colegios y Asociaciones del Día Nacional de Arquitectas y Arquitectos en Jalisco A.C. (DINARQ), quien también señaló que el discurso de "lluvias atípicas" de las autoridades no es justificación para soportar, año con año, las anegaciones.

"Las autoridades dicen que son 'lluvias atípicas'. Puede ser que sí se estén, de alguna forma por este temporal, por el llamado monzón mexicano, que sí vemos que de veras son tremendas las lluvias en Guadalajara. Sin embargo, eso no justifica que Guadalajara se inunde. Se inunda por una mala planeación que históricamente hemos tenido, de los crecimientos desmedidos […]", mencionó.

"Estamos creciendo en la ciudad de manera desmedida, sin pensar cómo podemos hacer esa captación. Llueve y el agua rueda por todas las vialidades, por los arroyos […]. De repente vemos que ya se inundó en otra parte, donde no se inundaba, ya se inundó este año, y es precisamente por dos temas que yo considero: la mala planeación que, a través de la historia, hemos tenido de no respetar los escurrimientos pluviales, y segundo, un tema de educación. Precisamente nosotros estamos generando que todos esos pocos escurrimientos pluviales que tenemos los estemos llenado de basura, y esa basura, de alguna forma, viene a obstaculizar ese escurrimiento que de manera natural debe de ser fluida", comentó.

El arquitecto señaló que la "voracidad inmobiliaria" ha cubierto de concreto gran parte de la metrópoli, por lo que recomendó hacer un mejor manejo del agua pluvial e infiltrarla en el subsuelo, a fin de abastecer los mantos freáticos; estudios a largo plazo para prevenir inundaciones y un sistema eficiente de drenaje profundo.

En este sentido, el plan sexenal que anunció el gobernador Pablo Lemus debe ir acompañado de análisis serios, con profesionistas experto en temas hídricos.

En tanto, lamentó que los ayuntamientos metropolitanos otorgan permisos de construcción a desarrolladoras inmobiliarias sin un plan integral y sin considerar los problemas que podrían generar las edificaciones. Pese a que el suelo del AMG es altamente permeable, agregó, las planchas de concreto y los estacionamientos subterráneos han acabado con las zonas en la ciudad donde se infiltraba el agua.

"Se necesitan estudios serios. Se necesitan, de manera drástica, soluciones importantes. Estudios que de veras respalden esas soluciones, pero necesitamos esas soluciones de manera inmediata. Estamos padeciendo, día con día, afectaciones a la propiedad privada, a los autos, a los patrimonios […]. Cada dos, tres días se está inundado, ahora en el norte, ahora en el sur, ahora en el oriente, ahora en el centro. Eso no es calidad de vida para una zona metropolitana" , concluyó.

