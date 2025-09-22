Buscan aeronave que habría caído en San Sebastián del Oeste

Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) buscan una aeronave que habría caído en el municipio de San Sebastián del Oeste.

La corporación movilizó a personal de las Comandancias Regionales de Talpa De Allende y Puerto Vallarta para hacer la búsqueda en tierra y aire, específicamente en el cerro El Jabalí, tras el reporte de la caída de un helicóptero.

Unidades por tierra y un escuadrón aéreo con rescatistas de la UEPCBJ y personal de SAMU realizan labores de búsqueda.

Hasta el momento, el personal refirió que la comunicación en la zona es limitada y no se cuenta con mayor información.

Entrada la noche la búsqueda por aire se suspendió por cuestiones del clima, los que van por tierra aún sin comunicación, refirió la corporación estatal.

