El STJE prevé denuncias contra publicación de sentencias

La reforma a la Ley de Transparencia que obliga al Poder Judicial del Estado (PJE) a publicar todas las sentencias, puede generar inconformidad de los involucrados que procedan en contra de la publicación de resolutivos que aún pueden ser modificados en una segunda instancia; explicó Ricardo Suro Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

El magistrado dijo que el PJE no tiene inconveniente en publicar las sentencias, pero subrayó que las discrepancias sobre cuándo se trata de una determinación definitiva generará las inconformidades de quien pueda sentirse agraviado.

“Si hay un mandamiento específico de la ley no hay problema en publicarlas, el problema es que alguien nos puede llegar a demandar o denunciar por publicar una sentencia cuando eventualmente puede ser modificada o dejar sin efecto por la autoridad federal”, expuso.

El Congreso del Estado aprobó la semana pasada una modificación a la legislación en materia de transparencia que hace obligatoria la publicación de sentencias y da como plazo julio de 2022 para tener en línea los resolutivos de los últimos diez años.

Suro Esteves consideró que para cumplir con ese mandato se deberán resolver inconvenientes como que hay juzgados que no cuentan con acceso a internet.

“Hay algunos juzgados que no tienen acceso a internet o tienen deficiencia tecnológica y también en eso se tiene que trabajar. La idea es publicar las sentencias una vez que causen estado por ministerio de ley o esperar a que se resuelvan en definitiva los juicios de amparo para evitar alguna cuestión de responsabilidad”, añadió.

El informe “(In)Justicia Abierta. Ranking de opacidad judicial en México”, ubicó a Jalisco en el lugar 23 a nivel nacional en su evaluación. La Entidad obtuvo apenas 12.5 de 100 puntos, señalaron deficiencias como no registrar las sentencias emitidas, no considerarlas de interés público y no contar con políticas de transparencia proactiva.

