El PRI es un gigante dormido: Laura Haro

Para la presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, Laura Haro Ramírez, el PRI es un gigante dormido que está en vías de reactivarse. A unos meses de haber asumido el liderazgo del priismo estatal, dijo que se ha encontrado que en cada rincón del Estado hay priistas dispuestos a seguir dando la batalla y con la camiseta bien puesta, con la mira a organizarse de cara al próximo proceso electoral.

“Somos un partido de mucha tierra, somos un partido que siempre debe estar ahí en las colonias organizándonos. Soy una convencida que luego en apariencia podemos ser hasta un gigante dormido, pero una vez que ese gigante se despierta somos imparables. El 2024 vamos a recuperar espacios fundamentales y mi único objetivo es fortalecer a este gran partido”.

Destacó que se mantienen como el único partido con estructura en todos los municipios del Estado. La dirigente afirmó que están abiertos a recibir de regreso a priistas que “saltaron” a otros partidos, pero aseveró que esa apertura no aplica para quienes traicionaron y hablaron mal del instituto político que les dio todo.

Cuestionada sobre sus aspiraciones, Haro Ramírez sostuvo que está concentrada en los trabajos de la dirigencia y rechazó que aproveche sus recorridos por municipios para construir una eventual candidatura a la gubernatura. Reconoció que sí le gustaría ser presidenta municipal de Zapopan. “Hemos estado donde el partido no ha convocado, no le tengo miedo a ningún reto; he sido candidata en condiciones complejas. Me preocupa mucho Zapopan porque tiene años siendo gobernada por quienes representan intereses particulares, no colectivos. Claro que me gustaría ser presidenta municipal, nuestra máxima aspiración es servir a la comunidad”, aseveró.

Respalda al Ejército

La intención de que el Ejército siga colaborando en labores de seguridad es para que respalde a los municipios cuya policía ha sido rebasada por la delincuencia, argumentó Laura Haro Ramírez, diputada federal del PRI por Jalisco, quien justificó la iniciativa que impulsa su partido y dijo esperar que finalmente avance en el Senado. “Hay municipios donde los policías locales renunciaron todos, tiene que ser un debate muy responsable, sin fobias políticas o partidistas. La iniciativa priista es un acto de responsabilidad con las familias mexicanas. En Jalisco hay municipios como Tuxcacuesco que hoy tiene sólo dos policías, es un tema muy complejo. Esperaría que los senadores entiendan las situaciones que se viven en los municipios”.

La dirigente confió en que la Alianza Va por México supere las diferencias generadas por esta iniciativa y mantengan el bloque opositor de cara a los próximos procesos electorales.