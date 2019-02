El PAN retira apoyo a acción de inconstitucionalidad contra extinción del IJM

Con el argumento de que buscan ser propositivos y no sumar a la confrontación, el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado confirmó que no firmarán la acción de inconstitucionalidad contra la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que había anunciado promoverían junto con las bancadas del PRI y Morena.

Gustavo Macías Zambrano, presidente de la bancada panista, sostuvo que presentar este recurso ante la Suprema Corte de Justicia sólo alargaría la disputa jurídica y podría afectar la atención a las mujeres.

El panista negó que el cambio de postura se haya negociado con la administración estatal a cambio de futuros acuerdos en el nombramiento de magistrados o la asignación de recursos de la deuda que se pretende contratar.

“No ha habido ningún acercamiento con ellos, no ha habido ningún acercamiento con el Poder Ejecutivo, no habido ningún diálogo en ese sentido. Es una postura y visión propia de la bancada al ver que no vamos a resolver en el corto plazo, prácticamente nos vamos a llevar esta Legislatura resolviendo los temas legales del Instituto. Nosotros habíamos comentado desde un inicio que revisaríamos los caminos jurídicos para revisar si estaba el planteamiento bien hecho, no hemos encontrado elementos que nos puedan ayudar en la Corte a darle para atrás a la decisión”, explicó.

Los legisladores panistas anunciaron que presentarán iniciativas para exhortar a los ayuntamientos a fortalecer a los institutos municipales que atienden a las mujeres. Además de plantear conformar un observatorio ciudadano para dar seguimiento a la política estatal de atención a las mujeres; aunque en la reforma con la que se creó la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres ya se incluyó la integración de una contraloría social de género que es la encargada de establecer indicadores de impacto y evaluará sus avances.

El pasado 29 de enero, en una sesión del Legislativo programada de última hora, se aprobó la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) y se reformó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para conformar la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Las modificaciones avanzaron con 20 votos a favor de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde (PVEM). Los legisladores de Morena, Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) se retiraron y argumentaron que la convocatoria a la sesión no cumplió con los plazos legales.

NM