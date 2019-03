El PAN niega presiones para aprobar crédito de Alfaro

El presidente del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso estatal, Gustavo Macías Zambrano, descartó haber acordado su voto a favor del crédito de cinco mil 250 millones de pesos, que solicitó el gobernador, a cambio de incluir algunas obras.

Rechazó las acusaciones de su compañero de partido, José de Jesús Hurtado, sobre presiones para que apoyara la deuda. Sostuvo que en su fracción hay respeto por las opiniones distintas y que los estatutos del partido permiten que en algunos puntos pueda haber voto de conciencia.

El titular de la fracción panista reconoció que, sí propusieron obras y la intervención en algunas carreteras, pero argumentó que se dio con total transparencia y claridad, sin condicionar el voto o presionar para apoyar la solicitud de deuda.

“No fue a cambio de votar por el crédito, eso fue petición para que pudiéramos seguir avanzando en este tema que era importante de analizar a fondo y consideramos que debían destinar más dinero a carreteras porque no era suficiente”, argumentó.

Macías Zambrano expuso que la intención es que la mayoría de los acuerdos sean unánimes, pero respetan si alguien piensa diferente. Apuntó que buscaría acercamiento con el diputado Hurtado, que lo acusó de no darle toda la información sobre el crédito.

Por su parte, el legislador José de Jesús Hurtado Torres, reiteró su postura de rechazo a la autorización de deuda e insistió que por congruencia el PAN debería oponerse. El diputado rechazó que vaya a dejar las filas del Partido Acción Nacional para irse a Morena.

“Mi inconformidad está en función de cómo se manejó la información, los diálogos para el sometimiento de este crédito, no tiene nada que ver con mi filiación; yo soy de acción nacional, aquí nací, aquí he crecido y aquí me voy a quedar. Se están equivocando los que ya me quieren mandar a otro lado”, concluyó.

NM