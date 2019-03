Panista denuncia presiones para aprobar crédito de Alfaro

El diputado panista, José de Jesús Hurtado Torres, denunció presiones para que apoye la petición de crédito del gobernador. El legislador refirió que el coordinador de la fracción del PAN, Gustavo Macías, le solicitó que propusiera una obra para incorporar al crédito a cambio de su voto. Sostuvo que rechazó el planteamiento y adelantó que votará en contra de la autorización de la deuda, aunque el resto de su fracción vaya a favor.

"Me negué absolutamente, yo no tengo obras y mucho menos obras a cambio de nada. Vengo a legislar, a aprobar y autorizar cosas que sean viables para el estado, ésta me parece que no tiene ni pies ni cabeza", afirmó.

El legislador aseveró que se le entregó información del crédito a cuentagotas, criticó que el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Alfaro, haya solicitado deuda cuando hace seis años arremetió contra el PAN por avalar que Aristóteles Sandoval recurriera al endeudamiento.

"Mi voto es sumamente intrascendente para la votación general, pero es por dignidad, por respeto a mi persona porque yo no soy un lacayo del señor gobernador. No soy un mandadero del señor gobernador, soy un diputado y exijo que se me respete como tal", aseveró.

Añadió que el plan para construir nuevas plantas de tratamiento de aguas presenta fallas porque no se garantiza su mantenimiento a largo plazo. Sobre la inversión en carreteras, dijo que genera suspicacias que casi la mitad de los fondos se vayan al proyecto de la vía Talpa-Tomatlán. Respecto a la inversión en infraestructura para llevar internet a municipios, el panista aseveró que duplica el programa anunciado por el Gobierno Federal.

El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC), Salvador Caro Cabrera, rechazó las acusaciones. Argumentó que todos los grupos parlamentarios "plantearon rutas" para beneficiar a sus distritos. Dijo que se atendieron algunos de los planteamientos para construir el consenso.

"Las expresiones del diputado Hurtado son lamentables, desafortunadas y en algunos aspectos verdaderamente vulgares porque no corresponde a la forma en que se conducen los asuntos en este Poder Legislativo", concluyó.

Caro comentó que mantiene diálogo con el grupo parlamentario de Morena, que adelantó su voto en contra del crédito, para tratar que reconsideren. El emecista recordó que el Congreso estatal dio su apoyo a las iniciativas de las reformas impulsadas por el Gobierno Federal, por lo que esperan que a nivel estatal los morenistas sean recíprocos.

