Diputados del PRI respaldan contratación de crédito de Alfaro

Con la justificación de que se invertirá en proyectos productivos para el Estado, la bancada del PRI en el Congreso local confirmó que votará a favor de autorizar la contratación del crédito de cinco mil 250 millones de pesos que solicitó el gobernador Enrique Alfaro.

La presidenta de la fracción priista, Mariana Fernández Ramírez, destacó que los recursos de la deuda se destinarán al saneamiento del Río Santiago, proyectos de movilidad como el Peribús y al mantenimiento de carreteras.

La legisladora dijo que solicitaron que no se refinancie la totalidad de los casi 20 mil millones de deuda pública directa, que existe actualmente. También que se reduzca el plazo del financiamiento y que los pagos que se hagan en estos seis años sean los que más aporten a capital, para cuidar la calificación crediticia con que se entregará el estado a las siguientes administraciones.

"Queremos dar la cara como partido político y decir que bondades vemos. No queremos que sea una deuda a 25 años, no queremos que se endeude el Estado por los próximos cinco sexenios, que sea una deuda a 20 años. Queremos que no se financien los 19 mil millones de pesos que hay de deuda porque eso crecería muchísimo los intereses, que nada más sean 10 mil millones de pesos que son las deudas más antiguas que tiene el estado", explicó.

La fracción priista planteó que la iniciativa incluya candados para evitar que los funcionarios puedan redirigir el uso de los recursos de esta deuda a discreción y que se informe periódicamente del uso de los recursos.

Se prevé que la autorización del endeudamiento se apruebe esta tarde en la Comisión de Hacienda del Congreso y se vote el jueves en sesión de pleno del Legislativo.

OA