El IEPC buscará salvar elecciones en Mezquitic y Bolaños

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) buscará salvar la participación ciudadana en las elecciones del próximo 1 de julio en los municipios de Mezquitic y Bolaños, pese a la postura de líderes de la comunidad wixárika de no permitir que se realice la jornada hasta que les restituyan más de diez mil hectáreas de sus tierras, las cuales han sido invadidas por ganaderos de Nayarit, en la zona de Huajimic.

El consejero presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, recordó que serían 13 casillas las que no podrían instalar en los territorios mencionados, lo que significa que no participarían en las elecciones siete mil 593 habitantes.

“Lo que estamos explorando es salir a los espacios de los municipios que no están ocupados por las comunidades, buscar alternativas para quienes decidan salir a votar".

"Yo no me adelantaría a concluir un proceso sin iniciarlo, me esperaría al día de la jornada”, indicó.