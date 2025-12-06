El Centro se llena de emoción y familias con Bien de Noche Guadalajara

La Rotonda de los Jaliscienses Ilustres rebosaba con luces navideñas y el flash de los celulares. De los árboles caían floridos ornamentos; unos novios, con la Catedral de fondo, se hundían en un beso ligero, pero profundo, de amor. Una familia, al fondo, se acomoda para tomarse la respectiva fotografía del recuerdo.

En la segunda edición del festival Bien de Noche Guadalajara, ahora con temática navideña, el Centro Histórico abrazaba a miles de familias, enamorados y amigos que, asombrados ante los espectáculos y decoraciones, celebraban la iniciativa: hacer del Centro un lugar para convivir.

Roberto Briseño, en compañía de su familia, originarios de Querétaro, señaló que, como visitantes, se llevan un buen recuerdo de Guadalajara y de su Centro Histórico. “Es demasiado llamativo. Es agradable ver todo este tipo de espectáculos, de luces, y esto nos da un ambiente especial. Se siente en la atmósfera ese momento navideño que ya empieza”.

Los cantantes, bailarines, los museos, el espectáculo de los acróbatas sobre Paseo Alcalde que se robó las miradas de los asistentes… para Roberto, lo más importante es el recuerdo familiar que se quedará en la memoria de sus hijas pequeñas. “Se hacen momentos especiales que se recuerdan a lo largo de la vida”.

El director de Cultura del Gobierno de Guadalajara, Carlos González, detalló que a lo largo de Paseo Alcalde se instalaron cuatro espectáculos en vivo, que contaron con la participación de artistas urbanos locales. Además, los museos ubicados en el corredor permanecerán abiertos hasta las 23:00 horas, mientras que en la casa museo López Portillo habrá un rave.

Por su parte, el titular del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) Guadalajara, David Prado, anotó que, a la par del festival Bien de Noche, se llevó a cabo la tercera edición de la Vía RecreActiva. También destacó las activaciones físicas en Paseo Alcalde, Jesús García, Santuario, Parque Reforma, Juárez y Dos templos.

Los ciclistas recorrían avenida Juárez al lado de gente que corría con sus mascotas, o caminaban ataviados con sus pijamas navideñas. Una DJ amenizaba el ejercicio con música electrónica y reggaeton; decenas se sumaban a la fiesta, siempre en familia.

Erick Casillas no visitaba el Centro de Guadalajara desde hace cinco años. Al ver las decoraciones navideñas, y acompañado con su familia, recordó los días que solía pasar en el primer cuadro de la ciudad. “Da mucha nostalgia”.

“Es lo bonito que tiene el Centro: uno puede venir y se va con una buena experiencia. Puedes encontrar algo nuevo, o te llegan los recuerdos [...]. Vienes a pasar un buen rato en familia, que es lo que todo el mundo merece”, finalizó.

YC