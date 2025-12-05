La magia navideña llega de nuevo a la Zona Metropolitana de Guadalajara con uno de los eventos más esperados del año: el Festival Ilusionante , que este 2025 regresa más grande que nunca. Esta cuarta edición promete llenar de luz, música y espíritu festivo no solo a Guadalajara, sino también a Zapopan y Tlajomulco, con actividades para todas las edades.

El festival combina experiencias gratuitas y con costo, entre ellas una rueda de la fortuna, una pista de hielo, espectáculos luminosos y el tradicional encendido del árbol navideño.

¿Cuándo y dónde disfrutarlo?

El Festival Ilusionante 2025 comenzará oficialmente el domingo 7 de diciembre a las 19:15 horas , con el encendido del árbol navideño en la Plaza Guadalajara, frente a la Catedral.

El Centro Histórico se transformará con luces, adornos y un ambiente festivo que marcará el inicio de la temporada más esperada del año.

Lo imperdible en Guadalajara

El corazón del festival se concentrará en el Centro de la Perla Tapatía, donde podrás disfrutar de:

Iluminación Navideña: el monumental árbol frente a la Catedral, junto con la decoración de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y la Plaza de Armas.

el monumental árbol frente a la Catedral, junto con la decoración de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y la Plaza de Armas. Pista de Hielo gratuita: con capacidad para 70 personas por turno.

con capacidad para 70 personas por turno. Rueda de la Fortuna: una de las atracciones más populares, capaz de recibir a 1,500 visitantes por día.

una de las atracciones más populares, capaz de recibir a 1,500 visitantes por día. Video Mapping: un espectáculo de luces y sonido proyectado sobre la fachada de la Catedral.

GOBIERNO DE GUADALAJARA

Expansión a Zapopan y Tlajomulco

El espíritu navideño también se extenderá a otros puntos de la metrópoli:

Zapopan: contará con su propia pista de hielo y actividades culturales desde la segunda quincena de diciembre.

contará con su propia pista de hielo y actividades culturales desde la segunda quincena de diciembre. Tlajomulco: a partir del 15 de diciembre, la Unidad Deportiva Chivabarrio se llenará de color y diversión con juegos mecánicos para toda la familia.

Este año, el Festival Ilusionante busca reafirmarse como el evento navideño más importante de Jalisco, ofreciendo experiencias accesibles, familiares y llenas de encanto para cerrar el año con alegría.

EE