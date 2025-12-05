La magia navideña llega de nuevo a la Zona Metropolitana de Guadalajara con uno de los eventos más esperados del año: el Festival Ilusionante, que este 2025 regresa más grande que nunca. Esta cuarta edición promete llenar de luz, música y espíritu festivo no solo a Guadalajara, sino también a Zapopan y Tlajomulco, con actividades para todas las edades.El festival combina experiencias gratuitas y con costo, entre ellas una rueda de la fortuna, una pista de hielo, espectáculos luminosos y el tradicional encendido del árbol navideño.El Festival Ilusionante 2025 comenzará oficialmente el domingo 7 de diciembre a las 19:15 horas, con el encendido del árbol navideño en la Plaza Guadalajara, frente a la Catedral. El Centro Histórico se transformará con luces, adornos y un ambiente festivo que marcará el inicio de la temporada más esperada del año. El corazón del festival se concentrará en el Centro de la Perla Tapatía, donde podrás disfrutar de:El espíritu navideño también se extenderá a otros puntos de la metrópoli:Este año, el Festival Ilusionante busca reafirmarse como el evento navideño más importante de Jalisco, ofreciendo experiencias accesibles, familiares y llenas de encanto para cerrar el año con alegría.EE