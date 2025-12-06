Desde el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, legisladores de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el presidente de la Feria Internacional del Libro (FIL), José Trinidad Padilla; los maestros universitarios y autores de la obra, Juan Real Ledezma y Alfredo Mendoza Cornejo; y la rectora general de la casa de estudios, Karla Planter, presentaron el libro ‘Centenario de la Universidad de Guadalajara: trabajos previos y Ley Orgánica de 1925', con motivo de los 100 años de la refundación de la universidad.

Durante la presentación estuvieron presentes las y los diputados María del Refugio Camarena, José Luis Tostado, Claudia Murguía, Tonatiuh Bravo y Leonardo Almaguer. La diputada priista anotó que esta obra es un esfuerzo colectivo de la UdeG y del Congreso del Estado, en el que se hace un recorrido histórico lleno opiniones, visiones y rescate de textos de la refundación.

“La refundación de la Universidad de Guadalajara tuvo una influencia revolucionaria, con miras de modernidad, y con base en el artículo tercero de la Constitución federal, la Universidad de Guadalajara empezó a mirar hacia su evolución educativa y autonomía, dejando de lado los dogmas y corrientes de pensamiento político”, dijo.

Por su parte, el diputado Tostado anotó que este libro busca rescatar la historia “de una de las instituciones fundamentales en educación de nuestro Estado”. Reconoció el trabajo de los rectores que han estado al frente de la casa de estudios a lo largo de los últimos 100 años. También celebró el esfuerzo conjunto entre el Poder Legislativo y la Universidad para conformar la obra.

En tanto, la diputada Murguía, señaló que el Congreso y la Universidad cohabitan y se dan vida mutuamente. El lema “Piensa y Trabaja”, establecido hace 100 años, refleja la identidad de Jalisco, afirmó. “Si tenemos que pensar en un modelo de solidez institucional, de autonomía, de permanencia y trascendencia en Jalisco. Si tenemos que pensar en una institución que recoge la identidad de los jaliscienses, entonces tenemos que pensar en la Universidad de Guadalajara”, añadió.

Por último, la rectora Karla Planter, agradeció al Congreso por impulsar la publicación de la obra, que permite revalorar el momento fundacional de la Universidad, como un “acto de justicia, un acto de memoria”. Recordó que la casa de estudios nació con la misión de justicia social.

“La Universidad de Guadalajara conserva sus principios, y entre ellos destaca, ya lo mencionaban aquí también, la defensa de la autonomía, que no es un privilegio, sino la condición fundamental para el pensamiento libre y el mayor dique contra el autoritarismo”, apuntó.

YC