Ejidatarios de El Zapote se manifiestan y exigen el pago de sus tierras

Al señalar que las autoridades aún no cumplen con el pago de sus tierras en el Aeropuerto, ejidatarios de El Zapote se manifestaron esta mañana acompañados de representantes de ejidos de todo el estado.

En la manifestación, que partió de la Glorieta Minerva por avenida Hidalgo y terminó en Plaza Liberación, participaron alrededor de dos mil 700 personas según datos de Bomberos de Guadalajara.

Es negocio de unos cuantos y ni así se animan a pagar lo que corresponde a los legítimos dueños

Nicolás Vega, representante de los ejidatarios afectados, señaló que los empresarios siguen con sus triquiñuelas apoyados de las autoridades. Dijo que después de décadas explotando el terreno del aeropuerto aún no les quieren pagar.

“Argumentan que es de beneficio público pero cuando pasa a ser concesionado deja de ser público. Están lucrando, haciendo grandes negocios y engañan a la gente diciendo que es de utilidad pública. Es negocio de unos cuantos y ni así se animan a pagar lo que corresponde a los legítimos dueños".

Los ejidatarios reclaman el pago de 307 hectáreas de terreno que fueron expropiadas hace 50 años para la construcción del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Piden cuatro mil 520 millones de pesos.

“El decreto 75 ya quedó insubsistente, el terreno ya no es de ellos. Además el 21 de febrero se abrirá el expediente de cumplimiento sustituto pues como no nos pueden devolver los terrenos porque están ocupados, nos los tienen que pagar y asignar un precio justo. Ese día tenemos la audiencia y queremos que ya no sigan con más triquiñuelas”.

A la manifestación acudieron representantes de ejidos de todo Jalisco, como Puerto Vallarta, Cocula, Tlajomulco y San Sebastián.

"Como no nos pueden devolver los terrenos porque están ocupados, nos los tienen que pagar y asignar un precio justo. Todos vienen en apoyo al ejido del Zapote pero también en reclamo de nuestros derechos de todos los ejidos”, indicó.

#VIDEO: Así se vio la manifestación de ejidatarios de El Zapote en el Centro Tapatío este lunes, para exigir el pago de 307 hectáreas, expropiadas hace 50 años para el Aeropuerto de Guadalajara pic.twitter.com/fBwo8GMpZA — EL INFORMADOR (@informador) 5 de febrero de 2018

Vega explicó que en Puerto Vallarta, por ejemplo, los ejidatarios sufren atropellos por la construcción de carreteras y avenidas. Recordó también que en Tenacatita varios fueron despojados de sus tierras para hacer negocios en la playa.

La manifestación concluyó con un mitin en Plaza Liberación. Se reportó saldo blanco.



DJ