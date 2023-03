El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes y la directora de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara (UP) y del proyecto Educación del Carácter, Daniela Salgado Gutiérrez, dieron a conocer los logros del Proyecto de Educación del Carácter, implementado en seis escuelas de educación secundaria en la Entidad, y desarrollado por la UP en colaboración con profesionales de la Secretaría de Educación de Jalisco (SE) y el Center for Character and Citizenship de la Universidad de Missouri-St. Louis en Estados Unidos.

Flores Miramontes informó que, por primera vez, se realizó en México un proyecto de investigación-acción en educación del carácter, cuyo objetivo es favorecer la formación ciudadana y el desarrollo integral de estudiantes, familias y comunidades.

“La educación del carácter es una herramienta valiosa para impulsar el éxito de nuestros estudiantes, no solo en la escuela, sino también en la vida [...] porque sin duda se generan habilidades y valores fundamentales para ser más respetuoso, más responsable, más tolerante, más compasivo; para contar con un liderazgo genuino y tener habilidades de trabajo colaborativo como la resolución de conflictos”.

TAMBIÉN LEE: Señalan retraso en aplicar nuevo modelo educativo

El funcionario destacó que fueron seis las escuelas de nivel secundaria donde se implementó este programa que contó con la participación de cinco mil 435 estudiantes y 419 directivos, docentes y personal administrativo. “Hemos podido constatar que se fortalece la construcción de la paz; la formación del carácter, por supuesto; mejora el clima organizacional, el tejido social y la generación del conocimiento”.

Por su parte, Salgado Gutiérrez explicó que cada escuela participante eligió la estrategia a seguir, adaptándola a las necesidades de su contexto y en consonancia con los objetivos de Recrea.

“Las escuelas públicas en las que hemos trabajado, han logrado conocer mejor el contexto de su comunidad educativa porque hemos partido de un diagnóstico, luego hemos tenido un proceso de formación con los directores y con sus equipos y ha sido un proceso de continuo conocimiento, trabajo y reconocimiento de su realidad, para luego pasar a una etapa de diseño de intervención, pero desde la realidad de las escuelas”.

TAMBIÉN LEE: Llevarán clases a los hogares de niños jaliscienses con enfermedades

Añadió que el proyecto se ha implementado en otros países, por lo que cuenta con respaldo científico del impacto que tiene en el logro académico y la reducción de los índices de violencia y deserción escolar, mientras incentiva el desarrollo de ciudadanas y ciudadanos íntegros y con las habilidades intelectuales, afectivas, morales y cívicas necesarias para asumir decisiones que les permitan enfrentar la vida de manera exitosa.

A través de este proyecto, se consolidaron Comunidades de Aprendizaje en y para la Vida (CAV) más comprometidas, participativas y colaborativas.

Durante su implementación se filmó un documental sobre el proceso para dar testimonio y registrar la realidad que se vive en estas secundarias, así como el impacto de este programa, mismo que será presentado en el Foro Nacional Educarácter 2023, los días 23 y 24 de marzo en las instalaciones de la UP, donde habrá investigadores de talla internacional y expertos en temas de educación del carácter, así como los directivos de las escuelas participantes para presentar sus resultados.

JM