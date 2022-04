Educación en Jalisco: Karol rompe estereotipos en la Secundaria 14; cambia falda por pantalón

Subir las escaleras y poder sentarse de la manera que quiere son dos ventajas que Karol Sánchez, de 13 años, tiene al usar pantalón en lugar de falda para ir a la escuela con uniforme de gala.

Desde que inició el segundo año en la Secundaria 14 y tuvo que ir de manera presencial tras la pandemia de COVID-19, quiso usar pantalón en lugar de falta, pero cuando llegaron los uniformes del Gobierno de Jalisco y de las mismas personas que venden en el plantel no había opción: se tenía que usar la falda.

Ahí comenzó su lucha.

Hace dos semanas preguntó a su orientador si se podía usar pantalón y dijo que sí, “pero que tenía que poner en la agenda, padres o tutores, un recado dijera el porqué y los directivos verían si lo aceptaban”.

Algunas de las justificaciones para hacerlo es que la alumna usa transporte público o se identifica como hombre. A Karol su mamá escribió que era por el acoso callejero y el uso de camión a diario. Y lo logró. Desde entonces usa pantalón, aunque es el del uniforme de varón, y está más cómoda fuera y dentro del plantel.

“En la primaria no me fijaba tanto en eso porque era más chiquita, pero normalmente siempre me llevaba pants porque siempre he sido de querer moverme mucho y a veces el jumper me lo impedía. Es muy cómodo traer pantalón porque yo no me puedo sentar bien por mucho tiempo, tengo que estarme moviendo para no distraerme o aburrirme y ya puedo hasta sentarme mejor, es más fácil pasar entre las filas para llegar a mi lugar y saber que el recreo nadie te va a ver los calzones o el short que traigas debajo”, compartió.

No deberían justificar usar pantalón, sólo elegir

Aunque Karol logró ganar una pequeña lucha, compartió que no se debería justificar el uso del pantalón, sólo elegir.

“Me han preguntado sobre cómo hacer el trámite y es fácil pero a la vez difícil porque no sabes si te lo van a aprobar o no. Muchas de mis compañeras dicen que sus sus papás no las dejarían y a quienes sí tendrían que inventar un pretexto porque, si no, no las dejarían en la escuela”, dijo.

Pero también, recordó que el usar lo que deseen es parte de la libertad de expresión en la que se deberían basar para poner reglamentos.

“Los papás no tendrían que hacer un recado con excusas para que lleven pantalón, es innecesario y es más fácil que nos den los uniformes ya con pantalón o que podamos elegir”, expresó.

Aplauden iniciativa en redes

En Twitter, los usuarios aplaudieron la iniciativa de Karol e, incluso, exalumnas recordaron que cuando ellas estudiaban no podían ni pensar en ello.

“Yo estuve en esa escuela, la técnica 14, hace muuuchos años. Ni imaginar que sucediera algo como lo que logró tu hermana. Enhorabuena”, escribió el usuario @jgnaredo en respuesta a la foto publicada por el hermano de Carlos.

“Yo estuve en esa secundaria, era un sueño lejano que eso se pudiera, me representa”, expresó @PerdiaBelen.

Mientras que algunos más recordaron el acoso al que se exponían por usar falda.

“Wow! Nunca me gustó llevar falda. En la primaria un niño me tocó las piernas, subir escaleras cubriéndote de todos lados para que no se vea nada, etc… qué bueno que lo lograron. Ojalá pronto sea opcional la falda. Me hubiera encantado poder elegir”, redactó la usuaria @Lra_gzz.

