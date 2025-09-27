Pensión Bienestar: ¿habrá pago del dinero en octubre 2025?

La Pensión Bienestar 2025 ya entregó su depósito más reciente en el mes de septiembre y todos los beneficiarios se preguntan cuándo recibirán el siguiente apoyo económico. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar, no habrá pago de dinero en octubre, por lo que la siguiente dispersión será hasta noviembre.

¿Por qué no habrá pago de la Pensión Bienestar en octubre 2025?

No. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, en octubre no se realizará ningún depósito porque el recurso correspondiente a ese mes ya fue entregado durante el pago de septiembre. Es decir, el bimestre ya quedó cubierto.

El próximo pago será en noviembre, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, y marcará la última dispersión del año 2025.

Próximo pago de la Pensión Bienestar: fechas tentativas de noviembre

Si bien todavía no se confirman los días exactos, se espera que los depósitos de la Pensión Bienestar inicien en los primeros días de noviembre, justo antes del arranque de la temporada navideña. Como en ocasiones anteriores, el calendario se organiza por orden alfabético de acuerdo con la primera letra del apellido paterno, comenzando con las letras A, B, C, D y E.

Cuánto paga la Pensión Bienestar 2025 por programa

Los montos de pago para el último bimestre del año se mantienen sin cambios, y para 2026 todavía no se ha anunciado algún aumento hasta el momento:

Adultos Mayores: 6 mil 200 pesos

Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos

Mujeres Bienestar: 3 mil pesos

¿Cómo consultar el calendario oficial de pagos?

El depósito de la Pensión Bienestar noviembre-diciembre será uno de los más esperados del año, ya que permitirá a millones de familias cubrir gastos básicos en una temporada llena de festividades. Para conocer la fecha exacta que te corresponde, se recomienda seguir los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar o acudir directamente a los módulos de atención en tu localidad. Generalmente, las fechas son dadas a conocer a principio del mes que corresponda el pago, en este caso, alrededor del 3 de noviembre porque el 1 y 2 de ese mes caen en fin de semana.

