Educación Jalisco prevé regreso a clases presenciales el 17 de agosto

Si las condiciones de salud tras la emergencia sanitaria por el COVID-19 lo permiten, se prevé que los alumnos de educación básica en Jalisco retomen sus clases de manera presencial el próximo 17 de agosto.

El secretario de Educación estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, destacó que esto ocurrirá de manera escalonada.

El funcionario explicó que una vez que inicie el siguiente ciclo escolar citarán a los estudiantes en grupos reducidos para examinar lo que aprendieron en el último bloque del grado anterior (sus clases en línea).

Este ejercicio durará dos semanas. Se aplicará de manera individual y en un proceso “cara a cara” entre el maestro y el alumno para valorar qué temas deberán ser reforzados antes del regreso a los salones.

Se indicó que la “nueva normalidad” en las escuelas de la Entidad implicará que los estudiantes se sometan a filtros sanitarios al estar con sus padres, durante el ingreso al plantel y también adentro del aula.

Se resaltó que las familias no deben temer por la evaluación, pues se implementará según las condiciones de cada centro escolar, por lo que no habrá problema con quienes no tuvieron acceso a internet. Este sector representa menos de 10% del total.

El 5 de junio iniciará el proceso de análisis, el 19 terminarán las actividades educativas a distancia, el 3 de julio se emitirán boletas y certificados, del 6 al 31 de ese mes los docentes estarán en receso y el 17 de agosto comenzará el ciclo escolar 2020-2021.