EL INFORMADOR va en camino a una nueva era

Dirigir un periódico con un gran legado no es una tarea sencilla, pero que esa presencia de más de 100 años prevalezca y crezca para seguir siendo un referente de la ciudad es una labor más compleja. Esa es la visión de Juan Carlos Álvarez del Castillo, director general de EL INFORMADOR, quien es la cuarta generación de la familia en tomar las riendas del diario con mayor historia del Occidente de nuestro país.

La grandeza del diario jalisciense por excelencia es reconocida, menciona Juan Carlos, pero asegura que no se puede vivir ni de la nostalgia ni de las glorias pasadas y es momento de mirar hacia el futuro, porque el periódico debe de continuar su camino y evolucionar como lo ha hecho en las décadas más recientes.

Es esta capacidad de resiliencia y adaptación lo que permite que este diario siga adelante, mientras que otros no lograron sobrevivir.

“Es bonito pensar en la historia de la familia, las complicaciones y los retos que tuvo cada una de las generaciones; desde mi bisabuelo (Jesús Álvarez del Castillo Velasco), quien abrió el periódico, aunque se dedicaba completamente a otra cosa. Después, mi abuelo (Jorge Álvarez del Castillo Zuloaga), con quien tuvo un crecimiento tremendo el periódico, pero le tocaron también sus complicaciones, como competir contra el inicio de la televisión. Después mi jefe (Carlos Álvarez del Castillo Gregory), quien enfrentó la crisis de 1994, pero después una nueva consolidación y finalmente el arranque de toda la evolución digital”, expresó Juan Carlos Álvarez del Castillo.

Aunque se pudiera pensar que había privilegios, a Juan Carlos le tocó “picar piedra” igual que a cualquier otro empleado. Sus primeros acercamientos a EL INFORMADOR no fueron en áreas directivas, sino en el Aviso de Ocasión a los 16 años. Y todo se originó porque reprobó una materia y debió trabajar en las vacaciones de verano. Su curso del extraordinario era de dos horas al día y, como su familia se fue de vacaciones, él decidió trabajar en el diario, experiencia que lo llenó de satisfacción.

“Es increíble la historia del diario, pero yo tengo que voltear a ver hacia adelante, tengo que ver cómo vamos a cambiar nosotros y cómo hacemos para que EL INFORMADOR dure 100 años más. Y que la persona que esté sentada de aquí en 100 años piense cómo le hicimos nosotros, pero que también piense cómo deberá hacerle para continuar”.

Para el director de esta casa editorial no es un periódico de 106 años, sino un diario que tuvo una etapa de 30 años dirigido por su bisabuelo, otras tres décadas de su abuelo y otro tanto por su padre. Ahora sigue ver cómo preservar y mejorar ese legado. “La historia es bonita, pero hay que mirar y observar hacia lo que viene”.

Convivencia entre impreso y digital

Cuando inició el auge del internet, se afirmó que una de las primeras víctimas serían los periódicos, ante la inmediatez de la información que generaban las nuevas tecnologías.

Pero esa premisa no fue del todo cierta. EL INFORMADOR es muestra clara de que los impresos no han sucumbido, sino que tuvieron que adaptarse a los nuevos vientos que soplaban. Los portales noticiosos se transformaron no en un adversario, sino en un complemento.

Y es que precisamente el sitio web de esta casa editorial es un ejemplo de cómo un periódico puede estar a la vanguardia también en el ámbito digital.

A decir de Juan Carlos Álvarez del Castillo, el medio digital puede convertirse en una herramienta para informar en tiempo real, pero el impreso debe transformarse en un elemento para ahondar en la información. Siempre habrá personas que prefieran leer las noticias en papel y no en una pantalla. Puso como ejemplo la hecatombe que se auguraba para los libros, situación que, pese a todos los augurios, no ha ocurrido.

“Necesitamos un periódico impreso sólido, que dé al lector lo que debe saber. Y que dé el servicio que merecen nuestros anunciantes, pues de eso vivimos. Para eso necesitamos un producto de calidad siempre en el lema que nos caracteriza: positivo, constructivo y orientador. Debe ser un producto que dé credibilidad, un valor agregado a lo que ya sabemos”.

Explicó que los medios impresos pueden dar el valor agregado a una nota digital que, por su inmediatez, no tiene. Lo anterior, lo expone con un marcador de futbol.

“La gente se enterará de inmediato por internet y las redes sociales, pero el impreso puede explicar los efectos, las consecuencias, además de profundizar en la información que requiere el aficionado”.

Acentuó que “al mismo tiempo debemos cuestionarnos: ¿Qué contenido atractivo vamos a tener en la parte digital? ¿Qué contenido atractivo vamos a tener en las redes sociales? Ya no podemos pensar en que todo el mundo va a leer el impreso, ni podemos pensar que los que leen el impreso van a ver las redes sociales o se meten a una página web. Tenemos un público de muchos sectores socioeconómicos, de muchos rangos de edad. EL INFORMADOR debe ser el periódico de la ciudad o el medio de la ciudad, como lo quieran ver o como le guste a cada persona”.

La idea, afirma Álvarez del Castillo, es que sin importar si es a través de un impreso o una pantalla, la gente de Guadalajara quiera estar cerca de EL INFORMADOR, porque confía en él.