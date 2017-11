Disminuyen los fallecimientos por influenza en el Estado

De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a lo largo de la temporada invernal de octubre de 2015 a marzo de 2016, en el Estado se registraron 547 personas enfermas por influenza y 47 fallecimientos. Sin embargo, en el periodo siguiente los decesos bajaron a 13 y los casos a 127.

El jefe del Servicio de Infectología de Adultos del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, Eduardo Rodríguez Noriega, resaltó que en la presente temporada, que empezó el pasado mes de octubre y terminará en marzo del 2018, el espacio ya comenzó a recibir pacientes graves, pero explicó que el comportamiento de la influenza no es para generar alarma.

“En este momento en el país no hay una gran epidemia estacional. Hay influenza estacional, la usual. No existe en la República Mexicana o en Jalisco algo que se salga de lo normal”, dijo el especialista.

Advirtió que el tratamiento con el antiviral contra la influenza es más efectivo en las primeras 48 horas de inicio de la enfermedad. Después de ese tiempo, la efectividad del medicamento no es la misma, por ello es necesario que la gente acuda al médico en cuanto sienta cualquiera de los síntomas de la influenza y evite automedicarse.

"Todo mundo tiene que saber que se tiene que vacunar, los grupos en riesgo que son los que tienen enfermedades crónicas, los mayores de 65 años de edad, las embarazadas, se deben vacunar".

En la temporada invernal pasada, hasta 80% de las personas que murieron a consecuencia de la influenza no tenía la vacuna, apuntó el coordinador del programa de Influenza de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Ángel Israel Nuño Bonales.

“Se puede hablar que en los últimos años entre el 70 y el 80% de las personas que han tenido una enfermedad por influenza y que han fallecido no contaban con antecedente de vacunación”.

Si a la falta de la vacuna se agrega que la persona tiene una enfermedad descompensada como obesidad, diabetes, hipertensión o tabaquismo crónico, aumenta la posibilidad de muerte. Las embarazadas también son un grupo de riesgo.

“Cuando ambos factores están presentes, una enfermedad crónica y la no vacunación, y que acudan de manera inoportuna a recibir atención, estos son los factores que contribuyen a un mal desenlace”.

La Campaña de Vacunación Contra la Influenza Estacional 2017-2018 arrancó de manera oficial en todo el país con una meta de aplicación de 32 millones de biológicos.

En Jalisco se espera una aplicación de poco más de dos millones de dosis por parte de la SSJ, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Jalisco y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sin vacuna, mayoría de los fallecidos

A nivel nacional, de cada 10 personas que murieron por influenza en la pasada temporada invernal 2016-2017, nueve no estaban vacunadas contra la enfermedad, afirmó el jefe del departamento de Infectología del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, Sarbelio Moreno Espinosa.

Aunque no se trata de la única manera de prevenir este padecimiento de vías respiratorias, vacunarse sí representa una de las medidas más efectivas para evitar complicaciones.

"Si me da influenza, la protección de la vacuna no nada más es contra tener influenza, sino contra tener neumonía por influenza u hospitalizaciones por influenza; hay personas a las que les da, pero no fallecen, no se complican o no tienen neumonía, y eso es gracias a la vacuna".

Moreno Espinosa, quien participó en el XVII Congreso Latinoamericano de Infectología Pediátrica, que se llevó a cabo la semana pasada en Cancún, Quintana Roo, advirtió que la eficacia de la vacuna al organismo varía cada año. Sin embargo, aplicarla representa un buen mecanismo de defensa contra la enfermedad.

“Si me da influenza, la protección de la vacuna no nada más es contra tener influenza, sino contra tener neumonía por influenza u hospitalizaciones por influenza; hay personas a las que les da, pero no fallecen, no se complican o no tienen neumonía, y eso es gracias a la vacuna”, agregó.

Embarazada con influenza casi pierde la vida

Cuando Gabriela Ornelas estaba embarazada y faltaban apenas tres semanas y media para dar a luz, cayó en cama. Recuerda que era el mes de enero y hacía frío.

Sus síntomas eran similares a los de una gripa, pero 100 veces más fuertes. Sentía como si la hubieran apaleado. Todos los huesos le dolían, temblaba por los escalofríos y tenía dolor de cabeza intenso. Pensó que se iba a morir.

Llegó al hospital y tras un estudio le diagnosticaron influenza. Sus plaquetas estaban en niveles muy bajos, lo cual representaba un riesgo alto para su vida y la de su bebé. Duró cuatro días hospitalizada.

“No me podían hacer una cesárea de emergencia porque yo estaba con las plaquetas bajísimas, mi esposo tuvo que solicitar apoyo para que me donaran hasta que volví a niveles normales y me pudieron hacer la cesárea”.

Llegó otro golpe duro para Gabriela. Al tener a su hija, no pudo verla los primeros días, para no contagiarla. Además, no pudo realizar su plan de lactancia materna, pues tenía que esperar mes y medio para que su cuerpo se desintoxicara de todo el medicamento que recibió.

Gabriela se vacunaba cada año contra la influenza, pues en su trabajo hacían campañas para aplicarla a los empleados. Ella se puso la de la temporada invernal pasada, pero cuando se embarazó ya no se la colocó.

“A veces oyes mitos de que no te vacunes, que le hace daño al bebé, que mejor no te la pongas, entonces no me la puse en el periodo del embarazo, aunque ya era otra temporada invernal”.

Después del nacimiento comenzó con tos y tuvieron que administrarle antibióticos. Como tenía las defensas todavía bajas, podía caer con neumonía.

Poco a poco fue mejorando y todo volvió a la normalidad. Desde entonces, cada año se pone la vacuna y también a sus hijas.

TELÓN DE FONDO

Se vivió desabasto de medicamento

Al final de la temporada invernal 2015-2016, en Jalisco se vivió un desabasto importante del medicamento para contrarrestar el virus de la influenza, luego de un repunte de la enfermedad en el Estado.

El oseltamivir, conocido también por su nombre comercial, Tamiflu, no se encontraba en farmacias ni centros de salud.

Como medida para asegurar el abasto de medicamentos en todo el país, se comenzó a producir el fármaco de forma genérica.

Además, la Secretaría de Salud Jalisco instaló un módulo para surtir las recetas que médicos particulares dieron a sus pacientes.

El 20 de febrero de 2016, este medio de comunicación publicó que ante el aumento en el número de casos confirmados de influenza, que pasaron de 176 a 289 en una semana, el entonces secretario de Salud en Jalisco, Jaime Agustín González, afirmó que comenzarían a suministrar a los pacientes el medicamento zanamivir (Relenza) que combate el virus con un mejor resultado que el oseltamivir.

El titular de la SSJ detalló que el zanamivir es un antiviral que desde se usa en otras partes del mundo. Guadalajara sería la primera ciudad del país en tenerlo.

En el primer día de la apertura del módulo, que instaló la dependencia en Baeza Alzaga 107 para la entrega de Tamiflu a pacientes con influenza que llevaran su receta de médicos privados, llegaron 280 personas por el medicamento.

LAS VOCES

"Con mi experiencia les digo a las mujeres que están embarazadas que mejor se la pongan, que no genera riesgo; hay mayores consecuencias por no tenerlas, porque el daño de la enfermedad te lleva a muchas complicaciones".

Gabriela Ornelas, víctima de la influenza

"A mí me dio influenza el año pasado y es un dolor que no le deseo a nadie, de verdad, sientes que todos los huesos los tienes quebrados, no te quieres ni levantar de la cama".

Óscar Martínez, padeció influenza en 2016

"Mi hija tuvo influenza el año pasado, en el kínder a donde va muchos niños se contagiaron y estuvieron muy malitos. La mía no tuvo complicaciones graves porque tenía la vacuna, pero a unos niños sí les dio muy fuerte".

Susana Torres, tuvo influenza este año

"Yo antes no me ponía la vacuna, me daba miedo porque oía muchas cosas, pero desde que salí embarazada me dijeron todo lo que podía pasarme a mí y a mi bebé y mejor ya me la pongo".

Karina González

Características de la influenza

• ¿Qué es la influenza?

Es una enfermedad contagiosa y aguda a nivel de vías respiratorias, la cual puede llevar a complicaciones graves y a la muerte. En México circulan los virus tipo A H1N1, A H3N2 y B.

• ¿Cómo se previene el contagio de influenza?

-Aplicar la vacuna cada año.

-Lavar manos constantemente.

-Usar gel antibacterial.

-Evitar los cambios bruscos de temperatura.

-Evitar ir a lugares muy concurridos

-Estornudar en la parte interna del codo.

-Limpieza o desinfección de los objetos de uso común.

-Consumir alimentos ricos en vitaminas C y D.

-Tomar mucha agua y comer frutas y verduras.

• Síntomas:

-Fiebre mayor a 38 grados.

-Dolor de cabeza y cuerpo.

-Flujo nasal.

-Tos.

• Para tomar en cuenta:

Ante cualquiera de los síntomas, acudir inmediatamente al médico y no automedicarse, pues otros medicamentos pueden agravar la enfermedad.

GUÍA

La vacuna

¿Cuándo se debe aplicar la vacuna?

Cada año, a partir del mes de octubre, pues el virus muta y cada año se hace una vacuna distinta para combatirlo.

La protección se logra hasta 15 días después de su aplicación, que es el periodo en que se crean los anticuerpos para defender al organismo del virus. Por ello es importante aplicarla antes de que empiecen las temperaturas más bajas.

Suficientes dosis:

La Campaña de Vacunación Contra la Influenza Estacional 2017-2018 ya arrancó de manera oficial en todo el país, con una meta de aplicación de 32 millones de biológicos.

El sector salud en Jalisco, conformado por la SSJ, el IMSS e ISSSTE, pretende aplicar dos millones 093 mil 025 vacunas en conjunto durante la temporada.

¿Dónde se aplica?

En las 113 unidades de Medicina Familiar y los 17 hospitales del IMSS Jalisco.

En los centros de salud de la Secretaría de Salud Jalisco, especialmente en el 1, 3 y 4.

En el Hospital Valentín Gómez Farías, del ISSSTE.

LA CIFRA

59 casos de influenza se han reportado en el país durante la temporada invernal 2017-2018. De estos, uno se registró en Jalisco.

JM