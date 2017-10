Disgusta a usuarios aumento en tarifa de Troncal Artesanos

Con disgusto, los usuarios de la Troncal Artesanos recibieron el aumento de tarifa de siete a nueve pesos a partir de este domingo. El aumento aplica en las 24 unidades de la línea de transporte, perteneciente al nuevo modelo Ruta Empresa.

"Está mal, ¿cómo van a estar subiendo cada rato el pasaje? mejor tomo un Uber. No vale los nueve pesos porque no hay buen servicio, tarda bastante para pasar, no hay buen servicio, tarda mucho, es una pérdida de tiempo. Si quieren que pague uno los nueve pesos que den bien el servicio", dijo María Arellano, usuaria de la Troncal, mientras que Landi Juárez opinó que con los sueldos tan bajos que hay, sus pagos semanales se irán en pagar el camión solamente.

Los usuarios entrevistados se quejaron principalmente de la frecuencia de paso de las unidades, misma que señalaron no tiene un horario constante; algunos incluso mencionaron que entre semana llegan a esperar hasta media hora para que una unidad pase, y que en ocasiones cuando llega, no les da la parada debido a que pasan muy llenos.

El Informador / F. Atilano

Por lo anterior, no consideran que sea momento para el aumento del pasaje puesto que la ruta aún presenta muchas fallas; para ellos, el cambio sólo se dio en el color de la ruta y unidades más nuevas, pero que el servicio continúa siendo el mismo de siempre.

Durante un recorrido realizado por este medio a la ruta de esta Troncal, se pudo constatar que las unidades tuvieron una frecuencia de paso de 6.8 minutos en promedio por hora, aunque los lapsos de espera variaron de entre cuatro a 13 minutos.

La mayoría de los entrevistados aseguró que supieron de este aumento gracias a los medios de comunicación y las redes sociales; otros supieron del aumento justo en el momento que iban a tomarlo, por lo que algunos no contaban con las monedas exactas para pagar el pasaje.

Durante el recorrido también se notó la ausencia de alguna socialización que les informara del aumento a la tarifa, misma que los usuarios negaron haber recibido y que correría a cargo de la Secretaría de Movilidad (Semov), según informó la semana pasada el titular de la dependencia, Servando Sepúlveda Enríquez.

Al respecto, el director de transporte público, Gustavo Flores, señaló que la socialización se inició el pasado miércoles a bordo de las unidades, donde se pegó un letrero anunciando el aumento de la tarifa, pero que, a pesar del esfuerzo que pudieran hacer como dependencia, la gente se da cuenta del cambio hasta que se enfrentan a él.

El Informador / F. Atilano

"El ciudadano lo que quisiera es que hubiera más medios en los cuales podríamos informar, respecto a algún cambio en la ruta, pero debemos de ajustarnos a lo que tenemos disponible y al final de cuentas, por experiencia nos damos cuenta que muchos de los ciudadanos hasta que realmente se enfrentan a la cambio es cuando realmente se dan cuenta a pesar del esfuerzo que se haga por avisarles o no", manifestó el director.

Agregó que este lunes retomarán la socialización con un equipo de 25 personas que abarcarán todas las unidades de la Troncal para garantizar que la mayoría de usuarios esté informada del cambio iniciado a partir de este domingo.

Promueven el prepago electrónico

Durante el recorrido ya mencionado, se encontró sólo con la presencia de personal de InnovaCard, la tarjeta de prepago electrónico para el uso de esta Troncal, por lo menos en esta primera etapa, pues se espera que pronto pueda ser utilizada en todo el transporte público, una vez que se cuente con el Sistema Interoperable de Recaudo (SIR), que daría beneficio de descuentos entre transbordos.

El personal hizo presencia para dar a conocer el uso de la tarjeta y sus beneficios, tanto en algunas paradas de la Troncal, como a bordo de algunas unidades, donde se ofrecía la tarjeta con un costo de 20 pesos con un pasaje disponible, (próximamente costará 25 pesos)

SABER MÁS

InnovaCard es un monedero de pre-pago electrónico en el que los pasajeros podrán recargar desde 50 centavos hasta 200 pesos. En una primera etapa el costo del plástico será de $20 con un pasaje incluido.

La tarjeta puede ser dada de alta y personalizada a través de la página: http://www.innovacard.com.mx/ donde también se informan los puntos donde esta puede ser recargada.