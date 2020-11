Discrepan por nueva regulación al servicio de grúas

Para regularizar el servicio de grúas se requiere aplicar la actual ley y no son necesarias más reformas, afirmó Enrique Dueñas Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (Agruas) sostuvo que la actual legislación es letra muerta porque las propias autoridades la incumplen y dependencias como la Fiscalía del Estado o la Policía Vial contratan el servicio de grúas piratas.

“Reconocemos que cualquier ley es perfectible, consideramos que lo más importante es poner atención a que se termine con las grúas piratas, que son las que no respetan la legislación y tarifas. Hay alguien que los protege para que puedan trabajar. Las dos dependencias que solicitan los servicios es la Fiscalía y la Secretaría de Transporte aunada la Policía Vial”, comentó.

Añadió que hay alrededor de 500 grúas que dan servicio en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), calculó que sólo 200 tienen permisos en regla. Refirió que el Gobierno Estatal arrastra una deuda de alrededor de 100 millones de pesos con los concesionarios autorizados, razón por la cual algunos han optado por no acudir a sus servicios.

El titular de la Agruas acompañó al diputado, Óscar Herrera, en la presentación de una iniciativa de exhorto para solicitar al Gobierno del Estado detectar y sancionar a grúas que operan sin permiso. Piden la intervención de la Contraloría del Estado para que investigue la contratación de operadores piratas e inicie proceso contra los responsables.

En contraparte, el diputado Jonadab Martínez García, que impulsa la nueva legislación sobre servicio de grúas, sostuvo que su propuesta busca regularizar a las piratas y que haya sanciones a los funcionarios que contraten vehículos irregulares pues actualmente la ley no lo penaliza.

“Hoy no existe la responsabilidad a un servidor público que solicite una grúa que no tenga permiso o que lo tenga caducado, no existe ninguna regulación. Mi propuesta es que el servidor público que solicite un servicio de grúa particular a un prestador que no tenga permiso sea sancionado”, argumentó.

El proyecto de reforma también incluye que los permisos a las grúas deban renovarse cada dos años. La iniciativa se presentó en marzo pasado, está pendiente de dictaminarse en las Comisiones Legislativas de Movilidad y la de Estudios Legislativos.

