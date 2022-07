Diputados toman control del proceso para seleccionar presidenta del Itei

El pleno del Congreso estatal aprobó que la Comisión legislativa de Participación Ciudadana continúe con el proceso para nombrar a la presidenta del Instituto de Transparencia del Estado (Itei), tras la determinación del Consejo Consultivo de no participar por los cambios hechos en la segunda convocatoria.

En sesión extraordinaria, el presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, José María Martínez, informó que, hasta las 21 horas, al cierre de la dirección de oficialía de partes, no fueron notificados de ninguna suspensión que les impida seguir con el proceso y aprobar el acuerdo de la Comisión.

La coordinadora de la fracción de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, lamentó que se continúe con el proceso a pesar de las solicitudes de universidades, organizaciones civiles y especialistas. Aseveró que el acuerdo que le da a los diputados el control del proceso margina a la sociedad civil y afectará al Itei.

Por su parte, la diputada de Morena, Leticia Pérez Rodríguez presidenta de la Comisión; defendió el proceso y argumentó que está apegado a la ley. Subrayó que la convocatoria es legal y que salvaguarda los derechos de las participantes y da certidumbre a la sociedad.

“Los elementos establecidos nos permitirán elegir el perfil idóneo para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información. Invitamos nuevamente a la sociedad organizada, universidades, académicos y expertos en la materia para que no nos dejen solos”, dijo.

En su intervención, el diputado Enrique Velázquez González recriminó que se continúe con el proceso de selección de presidenta. Argumentó que la actual administración estatal está refundiendo a Jalisco en lugar de refundarlo; subrayó que hacer a un lado al Consejo Consultivo es una ilegalidad.

“Se empeñan en que no lleguen los mejores sino alguien que no sea incómodo y no cuestione”, acusó.

El acuerdo se aprobó con 25 votos a favor 6 abstenciones y 3 en contra.