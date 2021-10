Diputados podrán destituir a integrantes del CPS Anticorrupción

Con 29 votos a favor y seis en contra, el Congreso de Jalisco aprobó reformar la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado para incluir el proceso de remoción de los integrantes del Comité de Participación Social (CPS).

La iniciativa presentada por el gobernador acompañaba el veto que emitió contra la modificación que había aprobado el Legislativo para suprimir las percepciones a los miembros del CPS, y abre la puerta a que los diputados tengan la facultad para destituirlos.

Según lo avalado, los motivos de remisión serán la falta de probidad, notoria negligencia o indebido desempeño de sus atribuciones. También desempeñar un cargo que genere conflictos de interés o que sea incompatible con el CPS. Además de faltas administrativas graves; y ser condenado por algún delito grave.

Refiere que los integrantes del CPS, durante el tiempo de su nombramiento, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos no remunerados o que desempeñen en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia; siempre y cuando no generen incompatibilidad, en términos de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos.

Los legisladores podrán comenzar el procedimiento de sanción podría iniciarse de oficio, por queja o denuncia presentada por cualquier persona o por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos. Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la causal de remoción.

Sobre el pago de honorarios plantea que sean definidos por el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial del Estado, con base en la Ley de Austeridad. Además, pide que presenten ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, su declaración de situación patrimonial e intereses. También que rindan informe de actividades del CPS y en lo individual cada integrante.

Votaron en contra de la modificación las diputadas de Morena Cinthya Pérez, Adriana Delgadillo, María Esther López y Norma Valenzuela; del PRI Manuel Alfaro y Verónica Martínez. Además de los diputados sin partido Enrique Velázquez, Mara Robles y Silvia Gutiérrez.

