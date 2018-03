Diputados "limpian" 632 MDP en cuentas pendientes del Congreso de Jalisco

Sin hacer públicos los dictámenes que votaron y tras acortar los tiempos del proceso legislativo, diputados de Jalisco aprobaron solventar 632 millones de pesos que presentaban como cargos las cuentas públicas correspondientes a los años 2011 y 2012 del Poder Legislativo. En sesión del pleno también se dio por justificado un cargo de 105 millones del gasto ejercido por el Ayuntamiento de Tonalá en 2011.

El diputado Hugo René Ruiz Esparza, presidente de la Comisión de Vigilancia, argumentó que los cargos señalados por la Auditoría Superior del Estado se dieron por solventados basados en una opinión técnica de la Unidad de Vigilancia del Congreso, donde los ex funcionarios responsables entregaron documentación adicional para cuadrar gastos.

"Aportaron muchísimos documentos desde recibos de nómina, convenios de prestaciones de servicios de asesorías. Se presentaron once cajas de información que fue lo que analizó la Unidad de Vigilancia", detalló el legislador.

Los encargados de las áreas administrativas en la 59 Legislatura, que eran los responsables de estos cargos; son el ex secretario general del Congreso, José Manuel Correa Ceseña; el ex director de recursos humanos, Carlos Enrique Trejo; Ernesto Díaz, de Control Presupuestal; Ángel Vázquez, ex director de comunicación social; y Humberto Navarro, de Servicios Generales.

El diputado Ruiz Esparza argumentó que fue la Junta de Coordinación Política la que acordó cuáles dictámenes se subieron a votación y dijo que es su responsabilidad que no estuvieran publicados en el sistema de información legislativa cuando se votaron los acuerdos.

Cuestionado sobre la opacidad de la votación, el presidente de la Mesa Directiva, Salvador Caro, negó que hayan pretendido ocultar la justificación de cargos; atribuyó el retraso de la publicación a cuestiones técnicas y administrativas. Aseveró que todo lo que votaron está dentro de la ley. Los dictámenes de las cuentas públicas votadas en la sesión de pleno se publicaron en el portal del Congreso una hora después de concluida la reunión en la que se votaron.

Caro Cabrera también afirmó que los informes se votaron en bloque para abatir el rezago que tenía la Comisión de Vigilancia.

La fiscalización de los recursos gastados en el Congreso en las últimas tres legislaturas ha presentado diferentes irregularidades observadas por la Auditoría Superior del Estado, pero luego de realizar revisiones adicionales se han retirado cargos. Aún sigue pendiente de aprobar los informes de los años 2009, 2010, 2013 y 2014 que suman cargos por 446 millones de pesos.

SABER MÁS

Cuentas a las que se les fincaron cargos

Mascota año 2012 cargo de 56 millones

Acatlán de Juárez años 2014 cargo de 38 millones

Consejo Estatal de Promoción Económica año 2015 cargo 15 millones 973 mil pesos

Guachinango año 2012 cargo de 8 millones

Cuquío año 2012 cargo de 9 millones

Chimaltitán año 2009 cargo de 5 millones.

Zapotitlán de Vadillo año 2012 cargo de 2 millones

Tecalitlán año 2009 cargo de 2 millones

Tuxcacuesco año 2013 cargo de 80 mil pesos

Tonila año 2014 cargo de 39 mil pesos

Zapotitlán de Vadillo año 2013 cargo de 22 mil pesos

Cuquío año 2011 cargo de 705 mil pesos

Otras cuentas aprobadas sin cargos

Consejo de la Judicatura, del año 2013. Los municipios: Chimaltitán, 2013; Concepción de Buenos Aires, Zapotlanejo, San Sebastián del Oeste, Cocula, Ocotlán, Amatitán, Mazamitla y Lagos de Moreno, de 2015. Guachinango, Tenamaxtlán, Pihuamo, Ixtlahuacán de los Membrillos, San Julián y Jilotlán de los Dolores, todas de 2016.