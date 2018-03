Ocho diputados locales arrancarán campaña sin dejar la curul

Al menos ocho diputados locales, que buscan un cargo de elección popular a nivel federal, harán campaña sin dejar su curul en el Congreso del Estado. En la lista de diputados que “dobletearán” están los priistas Rocío Corona y Hugo Contreras que aspiran al Senado. En la misma situación están los aspirantes a legisladores federales, también del PRI, María del Refugio Ruíz, Jorge Arana, Anahí Olguín y Salvador Arellano.

El coordinador de la bancada priista, Hugo Contreras Zepeda, justificó la decisión de no retirarse del cargo durante la campaña, argumentó que la ley no los obliga. “Ese tema lo estamos revisando con los integrantes de la fracción, la ley no obliga a los diputados a ausentarse. Se va a cumplir con las sesiones que marca la ley orgánica que en el mes de abril es un periodo de menos sesiones”, afirmó.

Otros que buscan una diputación federal y tampoco presentaron licencia, son el panista Miguel Monraz Ibarra (que va por la vía plurinominal) y la perredista Mónica Almeida López. Las campañas a nivel federal arrancan el próximo 30 de marzo.

Monraz Ibarra, negó que el “dobleteo” entre campañas y funciones legislativas vaya a provocar la parálisis del Congreso. El panista confirmó que tampoco solicitarán licencia sus compañeros de bancada Irma de Anda, que pretende reelegirse como diputada local, y Felipe Romo, que aspira a la presidencia municipal de Encarnación de Díaz.

Otros diputados que están por arrancar campañas y no han presentado licencia, son los priistas Oswaldo Bañales, Hugo René Ruíz y Juana Ceballos; que buscan las presidencias municipales de Tonalá, Lagos de Moreno y San Martín Hidalgo. Además de Omar Hernández, diputado del Partido Verde, que será abanderado del PRI por Arandas. Antonio López Orozco y Liliana Morones competirán por reelegirse como legisladores locales. El periodo de campañas para alcaldías y diputaciones locales arranca el 29 de abril próximo.

El líder de la fracción de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, que aspira a un segundo periodo como diputado local, refirió que no solicitará ausentarse del cargo, sostuvo que al ser candidato por la vía plurinominal no hará campaña y descartó que el Poder Legislativo entre en un periodo de hibernación. “Cada quien tiene su punto de vista, yo veo complicado sostener una actividad de campaña y el ejercicio legislativo”, comentó el emecista.

Otros diputados como el perredista Francisco Javier Álvarez, que competirá por la alcaldía de Tamazula y la legisladora Martha Villanueva, que migró de las filas de Movimiento Ciudadano a Morena, también será candidata.

En sesión de pleno del Congreso, este viernes se tomó protesta al diputado suplente Óscar González Espinoza y se incorporaron Luis Fernando Nájera y Víctor Tenorio Adame; ocuparán los espacios de Mario Castellanos, Alejandro Hermosillo y Juan Carlos Anguiano que pidieron licencia. El Congreso se declaró en periodo vacacional y la próxima sesión del pleno se programó hasta el 19 de abril.

SABER MÁS

Los legisladores locales que sí solicitaron licencia para hacer campaña son: el diputado independiente Pedro Kumamoto y la ex priista Claudia Delgadillo; de la bancada de Movimiento Ciudadano Ismael del Toro, Ramón Guerrero Martínez, María Elena de Anda, Kehila Kú Escalante, Adriana Medina Ortiz, Mario Castellanos, Juan Carlos Anguiano y Alejandro Hermosillo.

JA