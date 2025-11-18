Diputados cuestionan resultados en seguridad; SSE defiende baja en delitos

Diputados locales cuestionaron severamente al secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, como parte de la glosa de seguridad por el primer Informe de Gobierno de Pablo Lemus, realizada en el pleno del Congreso de Jalisco.

Los legisladores señalaron múltiples críticas contra la situación de seguridad que enfrenta Jalisco como el reclutamiento forzado, las extorsiones o los asesinatos ocurridos en gran parte del estado. La diputada panista, Claudia Murguía, indicó que los homicidios pueden ocurrir a cualquier hora del día y en cualquier lugar.

"Sigue a la orden del día la extorsión en los municipios, el cobro de piso y aún siguen siendo asesinados personajes relacionados con la vida pública y política. Se ha perdido la capacidad de asombro de cómo, dónde y a qué hora se comete un homicidio en este estado, a cualquier hora, en cualquier lugar, afuera de un bar, afuera o adentro de un domicilio particular".

La diputada mencionó que hay municipios como Villa Hidalgo, Teocaltiche, entre otros, que han tenido señalamientos por infiltración del crimen organizado por sus altos niveles de criminalidad o comportamiento sospechosos.

El legislador panista Julio Hurtado criticó que falta la presencia de policías estatales en límites de Jalisco con otros estados, afirmando que sí hay presencia de elementos de Fuerzas Federales.

Cuquis Camarena del PRI reclamó el cobro de piso a comerciantes, poniendo de ejemplo el caso de su hermano; Alondra Fausto, también priista, criticó que haya delitos como las desapariciones y la falta de prevención, de la misma forma que acusó que el C5 falla aun con un presupuesto alto.

Mariana Casillas acusó los hallazgos en fosas clandestinas en Las Agujas, Nextipac y Arroyo Hondo de Zapopan con más de 400 bolsas y cuestiona el por qué se han permitido sitios de exterminio como el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán.

Alejandro Puerto cuestionó que las estrategias sobre reclutamiento de jóvenes para el crimen organizado y para prevenir desapariciones y actuación policiaca; Itzul Barrera, de Morena, reclamó la compra de las camionetas cybertruck y su uso, igual que Enrique Velázquez de Hagamos. Barrera también señaló las fallas en el C5.

Juan Pablo Hernández respondió que las unidades cybertruck funcionan como unidades con inteligencia y permiten acceder a lugares complicados.

Aseguró que hay una baja en los delitos durante los primeros 10 meses de gobiernos como en los homicidios (-30%); robo a personas (-67.3%); robo a negocios (-80.7%); a cuentahabiente (-94.7%); a bancos (-95.8%); a carga pesada (-86.8%); y a vehículos (-70.6%).

A la par, resaltó que hay presencia de policías estatales en la zona de los Altos de Jalisco, al asegurar que se busca incrementar el estado de fuerza, para que haya menos presencia de los grupos criminales.

El diputado del PT, Sergio Martín reclamó que hay cobros del crimen organizado hacia productores de los Altos de Jalisco la respuesta es que los alcaldes acusan que no hay policías.

