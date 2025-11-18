Congreso de Jalisco evalúa daños materiales tras marcha de la Generación Z

El Congreso del Estado de Jalisco activó sus protocolos internos de inmediato para evaluar los daños ocasionados por los incidentes registrados el pasado sábado en el Palacio Legislativo; estas acciones buscan salvaguardar la integridad del recinto y de su personal, tras la manifestación ocurrida en sus inmediaciones.

El Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, informó que las áreas de Control Patrimonial y las unidades administrativas realizaron un recuento exhaustivo de las afectaciones, destacó el acompañamiento de autoridades municipales y estatales, así como la labor del personal de Vigilancia y Custodia del Poder Legislativo. Se implementaron medidas preventivas y correctivas desde el inicio, y se presentaron las querellas pertinentes ante las instancias legales.

El Secretario General enfatizó que las afectaciones detectadas son de naturaleza exclusivamente material y se concentraron principalmente en las ventanas ubicadas sobre la avenida Hidalgo, los daños incluyeron elementos de madera, cristales, la puerta principal y el acceso al Museo del Palacio Legislativo. Se confirmó que no hubo daño alguno a los archivos legislativos ni a la documentación oficial, asegurando la continuidad de las labores parlamentarias.

Martínez Lomelí subrayó que la intervención oportuna y coordinada del personal de Vigilancia y Custodia del Congreso, junto con elementos de Protección Civil del Estado, Protección Civil Guadalajara y la Policía de Seguridad Pública, fue crucial para contener el incendio provocado en una de las oficinas. Esta acción rápida evitó que los daños fueran mayores, protegiendo eficazmente la estructura histórica del edificio y la seguridad del personal presente.

La Mesa Directiva del Congreso del Estado proporcionará información detallada sobre el monto total de los daños y los avances de los procesos legales iniciados, una vez que se complete el dictamen técnico. Este informe se espera en las próximas horas.

Previsiones y compromiso institucional

Se indicó que, con base en la información disponible y una reunión operativa previa al evento, se preveía que la manifestación se desarrollaría de manera pacífica. Las acciones y medidas adoptadas se ajustaron a los lineamientos y recomendaciones emitidas por el Gobierno del Estado.

El Congreso del Estado reafirma su compromiso con la libre expresión y la protesta social, en el marco de la legalidad. Reitera su dedicación a la protección del patrimonio histórico y democrático que representa el Palacio Legislativo, un espacio fundamental para Jalisco.

NA