La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo miércoles 19 de noviembre varias rutas de camiones detendrán sus recorridos en el municipio de Zapopan con motivo de una rodada nocturna.

Por dicho evento se cerrarán las avenidas Santa Margarita, Central Guillermo González Camarena, Tesistán, Hidalgo e Independencia.

Las rutas de transporte que se verán afectadas a partir de las 9:00 pm de mañana son las siguientes:

C54, C72, C73, C81, C82, C84, C85, C88, C121A, C121B, C136, C140, T08, T08-C01, T16A-C01, T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C02, T16B-C03, T16B-C04, T16B-C05, T16B-C06, T16B-C07, T16B-C08, V04 de la Ruta López Mateos y A 06 de Mi Macro Periférico.

