Martes, 18 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Rutas de camiones detendrán sus recorridos el miércoles en Zapopan

¡Toma nota! El 19 de noviembre habrá una rodada nocturna que afectará los derroteros del transporte público

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo miércoles 19 de noviembre varias rutas de camiones detendrán sus recorridos en el municipio de Zapopan con motivo de una rodada nocturna. 

Por dicho evento se cerrarán las avenidas Santa Margarita, Central Guillermo González Camarena, Tesistán, Hidalgo e Independencia

Te recomendamos: SICT alerta por trabajos de rehabilitación en carretera libre Guadalajara-Tepic, a la altura de Tequila

Las rutas de transporte que se verán afectadas a partir de las 9:00 pm de mañana son las siguientes: 

C54, C72, C73, C81, C82, C84, C85, C88, C121A, C121B, C136, C140, T08, T08-C01, T16A-C01, T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C02, T16B-C03, T16B-C04, T16B-C05, T16B-C06, T16B-C07, T16B-C08, V04 de la Ruta López Mateos y A 06 de Mi Macro Periférico.

 

Lee también: Secretaría de Transporte: Empadronamiento de Grúas en Jalisco va al 90 por ciento

Consulta las redes de la Setran para conocer actualizaciones del transporte

Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:

  • En Facebook como @SecretariadeTransporteJal
  • En X como @TransporteJal

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones