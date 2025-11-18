El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), a través de los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, presentó un análisis detallado sobre las condiciones climáticas esperadas para el resto de noviembre, el mes de diciembre de 2025 y el inicio del año 2026.

En rueda de prensa, ofrecida por los especialistas del IAM, Mauricio López y Julio Zamora, explicaron que, aunque la temporada de lluvias 2025 "concluyó de manera favorable para el Estado de Jalisco", se anticipa un invierno marcado por el fenómeno de La Niña, caracterizado por un ambiente más seco y cálido, aunque con mañanas más frías.

El Maestro Julio Zamora explicó que durante la pasada temporada de lluvias las precipitaciones en Jalisco "fueron satisfactorias", contribuyendo al aumento de los niveles en los cuerpos de agua, una condición que no se observaba en años anteriores.

Sin embargo, señaló que la transición hacia la temporada invernal "ya se hizo sentir a principios de noviembre", con un notable descenso de las temperaturas mínimas, particularmente en regiones como Los Altos y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

"En lo que llevamos de este mes y con base en los datos de la estación que tenemos en el Instituto de Astronomía y Meteorología, la temperatura más baja que hemos he observado ha sido sobre los 10° 11° de temperatura", explicó el especialista.

Mauricio López explicó que en el pronóstico para los próximos meses el fenómeno de La Niña será el factor dominante: este fenómeno climático, que implica temperaturas superficiales más frías de lo normal en el Pacífico ecuatorial, se asocia con un invierno meteorológico más seco para la región.

"Las condiciones actuales del fenómeno del niño, recordemos, como siempre lo mencionamos aquí, el fenómeno del niño es el principal agente externo que modula las condiciones atmosféricas en nuestro estado. En este momento observamos la probabilidad de que se mantenga la fase fría llamada la niña. Esta fase fría quiere decir que la temperatura del Pacífico ecuatorial está más fría de lo normal y esto trae como consecuencia que en nuestra región domina el tiempo más seco en los meses invernales."

El especialista anticipó que esta fase fría se mantendrá al menos hasta el inicio de 2026, lo que tendrá un impacto directo en las temperaturas y precipitaciones para el resto del año.

"El fenómeno de la niña se va a mantener al menos hasta el inicio del próximo año, enero, febrero, todavía estaremos con presencia de una niña débil y a partir partir de primavera, es probable que transitemos nuevamente a una fase de neutralidad."

Sin embargo, señaló, durante el resto de noviembre y diciembre, se prevé que las temperaturas promedio se ubiquen ligeramente por arriba de lo normal en la mayor parte del Estado, aunque frío por las mañanas.

"Para diciembre las condiciones van a ser similares, vamos a seguir con temperaturas algo más cálidas de lo normal. Es cuando digo temperaturas más cálidas de lo normal, luego luego pensamos en las temperaturas máximas, que va a ser más calor en la tarde, pero estamos hablando del promedio, es decir, el promedio tanto de las temperaturas máximas como de las mínimas", comentó.

"Si nos basamos en la estadística de los últimos años en el área metropolitana de Guadalajara, diciembre y enero son los meses más fríos. De manera particular en diciembre las temperaturas mínimas adentro del anillo metropolitano de periférico, por ejemplo, pueden estar las mínimas entre 5 y 10 grados. Digamos que esas temperaturas se repiten prácticamente todos los días. Afuera del periférico o en la zona del aeropuerto, sobre todo, las temperaturas fácilmente pueden estar entre 0 y 5°", señaló.

López Reyes también alertó a la ciudadanía sobre los riesgos de las inversiones térmicas que pudieran presentarse, y que complican la situación climatológica en cuanto a los contaminantes de la temporada.

"En las inversiones térmicas el aire abajo es más pesado. Y por lo tanto, al ser más pesado, no puede subir. Y todos los vehículos que pasan por ahí, que están emitiendo contaminantes, hacen el aire pesado, hace que esos contaminantes se queden atrapados en esa burbuja¿Esto a qué hora sucede? Sucede aproximadamente a las 10:30, 11:30 de la mañana", comentó.

En este sentido, los especialistas instaron a la necesidad de reducir las actividades al aire libre durante las primeras horas del día en los meses invernales, un periodo donde las condiciones atmosféricas propician la acumulación de contaminantes, una situación que se ve agravada por la orografía del valle y la presencia de fuentes industriales.

