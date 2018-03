Diputada local deja Movimiento Ciudadano y se une a Morena

Sigue el intercambio de integrantes entre partidos políticos. La diputada local, Martha Villanueva Núñez, anunció su salida de Movimiento Ciudadano para enrolarse en las filas de Morena.

A través de un video difundido en redes sociales, Carlos Lomelí, aspirante de Morena a la gubernatura, presentó a la legisladora como parte de su proyecto.

Villanueva Núñez dijo que busca el proyecto de un gobierno sensible y congruente que para poner orden no se despegue de las necesidades sociales.

La Diputada Local Martha Villanueva, hasta hoy en Movimiento Ciudadano se incorpora a Morena por que tiene principios y quiere estar del lado correcto de la historia. pic.twitter.com/MHP1rrt3c8 — Dr. Carlos Lomelí (@DrCarlosLomeli) 13 de marzo de 2018

"Tomé la decisión de declararme diputada independiente y sumarme al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y del doctor Carlos Lomelí, porque estoy convencida que es un proyecto que beneficia a todos y no a unos cuantos" planteó la ex emecista.

Martha Villanueva llegó a la actual legislatura estatal postulada por Movimiento Ciudadano en el distrito nueve. En el pasado proceso interno buscó reelegirse, pero no fue favorecida por el partido naranja y se le colocó en los últimos lugares de la lista de aspirantes a diputados plurinominales.

Lamentan decisión

Aunque afirmó que por cada militante que se va de Movimiento Ciudadano llegan cien que se suman, Salvador Caro, coordinador de la bancada emecista en el Congreso estatal, lamentó la decisión de su compañera Martha Villanueva.

El legislador dijo que le faltó reflexionar y aseguró que dio un paso a la incertidumbre, asimismo negó que este hecho merme el peso de la fracción naranja pues con doce legisladores mantienen la mayoría empatando con el PRI.

"Por el momento somos doce (diputados) es una representación sumamente importante, sumamente digna; nos mantenemos en el mismo empate que tenía el Partido Revolucionario Institucional hasta hace unos días. Es un proceso de reajustes donde las ambiciones personales son las que están tomando ruta en el caso de algunos actores políticos que los llevan a tomar decisiones precipitadas, abruptas y desde mi punto de vista poco reflexivas", refirió el diputado.

Aunque el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no tiene una bancada formal en el Congreso estatal, suma ya tres legisladores con los ex emecistas Hugo Rodriguez y Martha Villanueva, y la ex priista Claudia Delgadillo.

GC