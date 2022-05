Mercedes Gónzalez Cervantes es maestra de educación preescolar desde hace 44 años. Hoy, a sus 77 años, recibió la condecoración condecoración "Maestro Ignacio Manuel Altamirano", por las poco más de cuatro décadas en las cuales ha estado al frente de la enseñanza de las niñas y los niños del Estado de Jalisco.

Para ella, este reconocimiento, pues recuerda cómo colaboró en la fundación del kínder del cual hoy es directora. De comenzar enseñando debajo de un árbol, actualmente el jardín de niños, ubicado en la colonia Lomas del Verde, en El Salto, cuenta incluso con auditorio, arenero y áreas de lectura.

Mercedes Gónzalez Cervantes. EL INFORMADOR/A. CAMACHO

"Muchas veces les quité tiempo a mis hijas para yo cumplir con el trabajo, hasta hoy me lo reclaman todavía, pero yo trataba de partirme para poder atenderlas. Hoy es un honor que me hayan dado esta medalla, que me hubieran invitado a recibirla aquí en el Teatro Degollado", contó la maestra.

De sus 79 años de vida, 42 los ha pasado al frente de la enseñanza. Por ello, este domingo también Eustolio Álvarez Rodríguez recibió el reconocimiento "Maestro Ignacio Manuel Altamirano.

El recibirlo, contó, "es algo que es difícil expresar", porque representan emociones y sentimientos encontrados al no imaginar antes todo lo vivido al día de hoy. "Nunca se va a imaginar uno que va a llegar hasta este punto, porque nadie tenemos comprada la vida", expresó.

Actualmente es director de una secundaria técnica, donde dijo, se divierte con las y los estudiantes, y ellos se divierten con él.

"Lo más importante en la labor de un maestro es la comunicación, el aprendizaje, y la educación que se les da a los adolescentes, pero no nada más con ellos, sino hasta la comunidad también", añadió el profesor.

Eustolio Álvarez Rodríguez. EL INFORMADOR/A. CAMACHO

Martha Yolanda Alcaraz Ramírez cumplió recientemente sus 40 años de servicio como maestra. Hoy es supervisora de zona. Para ella el haber recibido esta medalla al mérito por sus cuatro décadas de trayectoria la llena de orgullo y satisfacción, pues además, no ha sido nada sencillo empatar su vida laboral con su vida familiar, sobre todo siendo madre soltera.

"Con muchas ganas y mucho esfuerzo es que lo he podido lograr, preparar mis clases, estar al pendiente de mis niños, de qué es lo que necesitan las escuelas, y a la par sacar a mi hija adelante", contó.

"Es muy hermoso, recordar nuestros recorridos, los lugares donde impartimos clases, en los ranchitos, ir caminando a la ciudad, tantas emociones, tantos niños formados, es un honor, un orgullo", añadió la maestra Martha.

Martha Yolanda Alcaraz Ramírez. EL INFORMADOR/A. CAMACHO

Tanto Mercedes como Martha coincidieron que entre los pendientes que se tienen hacia con los maestros se encuentra el tema de la salud. Mercedes señaló que ha costado mucho trabajo encontrar ciertas medicinas en el sistema de Servicios Médicos que les brinda el Estado, mientras que Martha señaló que desde que se tuvo el recorte de presupuesto para pagar a las y los médicos que les atendían, en distintas regiones de la Entidad no hay doctores a dónde acudir, y deben trasladarse hasta la Zona Metropolitana de Guadalajara para recibir atención médica.

En cuanto al tema del alumnado, dijeron, es necesario que se brinde el material didáctico suficiente para el aprendizaje de las niñas y los niños, y que se terminen de intervenir aquellas escuelas que todavía están en malas condiciones para recibir al alumnado.

Por su parte, Eustolio Álvarez añadió que es necesario completar el personal en las escuelas, mejorar los salarios, y adecuar el sistema de aplicación de los recursos a los docentes de nuevo ingreso. "Tenemos que hacer peripecias. Primero tendríamos que subsanar los rezagos de este momento antes de entrar a otro sistema diferente como propone la Federación", añadió.

Los tres, fueron parte de los cincuenta maestros y maestras que este domingo fueron galardonados por la Secretaría de Educación Jalisco y el Gobierno del Estado por su trayectoria en la enseñanza en el marco del Día del Maestro, en representación de los mil 341 docentes que cumplieron 30 y 40 años en el magisterio.

En total, 672 maestras y maestros del subsistema federal recibieron la medalla "Rafael Ramírez" por haber cumplido 30 años en el servicio; 421 del subsistema estatal recibieron por su parte la condecoración "Manuel López Cotilla", también por completar 30 años de trabajo frente a las y los alumnos, y 248 de los sistemas estatal, federal y particular, recibieron el galardón "Ignacio Manuel Altamirano" por haber alcanzado 40 años (o más) en la labor de la enseñanza.

JL