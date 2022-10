La tradición del altar de muertos será retomada por tapatíos que también la habían dejado por la pandemia de COVID.

Personas que acudieron a la Feria del Cartón, ubicada en el Parque Morelos, en el corazón de Guadalajara, buscaban los artículos para el armado del homenaje para los difuntos .

La mayoría de los entrevistados señalaron que pretenden gastar alrededor de 500 pesos.

EL INFORMADOR/ ERNESTO GÓMEZ

Araceli García dijo le realizará el altar a sus padres, María del Carmen y Jesús García. Este último falleció hace dos años en la crisis sanitaria. Ella estima gastar un poco más de 300 pesos.

“Sí vamos a poner altar, como todo está caro, entre 250 y 300 pesos. A mis padres se lo dedicó, mi papá murió hace dos años en la pandemia, mucho significado para nosotros, ahorita me llevo una (maceta cempasúchil), me voy en el macrobús y mañana me llevo otra y así sucesivamente, para que el altar vaya teniendo forma, creo que si va a ser más dinero”, comentó.

David Peña y su esposa estaban en la Feria en busca de insumos para su pequeño santuario que realizarán por primera ocasión, el cual dedicarán a seres queridos que recientemente perdieron la vida.

“En realidad es la primera vez que lo vamos a poner y estamos viendo qué presupuesto vamos a gastar, a lo mejor unos 500 pesos (invertimos), se lo dedicaremos a mis abuelos, a su papá (suegro) y un primo mío que falleció. Tratamos de apegarnos a las tradiciones”, señaló.

Por su parte, Ricardo Mejía contó que él trata de ponerle comida típica y que era del gusto de sus familiares fallecidos, en promedio también gastará esa cantidad.

“Para un altar, lo básico para poner los niveles son 500 pesos, entre papel picado, figuras de barro y demás adorno, ya si le quieres poner más detalles, pan, etcétera, implica un poco más de dinero, se lo dedicó a familiares, tías y mascotas. Le ponemos atole, pan y para familiares de otros estados como de Puebla, su mole poblano”, acotó.

EL INFORMADOR/ ERNESTO GÓMEZ

Jessica le dedicará el altar a su mamá y dijo que estaba dispuesta a gastar 600 pesos.

“Pondré el altar para mí mamá, mis tíos, y lo colocaré de tres niveles. Es difícil hacer el presupuesto pero si pienso gastar entre 500 y 600 pesos, entre platillos especiales que le pondré menudo, buñuelos, coca, cerveza, flores de cempasúchil, veladoras”, dijo.

Además, jóvenes de la Preparatoria 14 de la Universidad de Guadalajara, estaban checando los precios para colocar el altar en su escuela. De 20 pesos fue la coopera de 55 alumnos y se lo dedicarán a un personaje famoso que aún están definiendo.