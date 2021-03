Día de la Mujer: Reconocen a 50 zapopanas por su labor en pandemia

Por su labor y esfuerzo realizados durante la contingencia ocasionada por el coronavirus, desde hace casi un año, 50 mujeres de distintas colonias de Zapopan fueron reconocidas en el marco del Día de la Mujer, que se conmemora a nivel internacional cada 8 de marzo.

Para ello, el empresario Horacio Fernández llevó a cabo un desayuno en el cual las mujeres reconocidas pudieron convivir y escucharse unas a otras, así como lo hizo Fernández, quien platicó con ellas para conocer los obstáculos a los que tuvieron que enfrentarse durante la pandemia y las motivó a seguir con sus labores, sin dejar de lado sus aspiraciones.

Al finalizar el desayuno, el empresario les otorgó un reconocimiento para que recuerden siempre su valor como personas, así como el valor que tiene su labor en su familia, la sociedad y en la vida diaria.

“El reconocimiento que les estamos dando es por ser unas heroínas durante la pandemia. Difícilmente se les reconoce el trabajo que hacen en una situación como la que hemos vivido por casi un año, por su labor de hija, de madre, esposa, maestra y aparte tener que trabajar. Ese poder combinar tantas cosas al mismo tiempo es impresionante”, expresó Fernández.

Para el empresario, una de las estrategias que podría aminorar las dificultades que han enfrentado las mujeres durante la pandemia es logar que la vacuna se distribuya a la mayoría de la población, pues esto permitiría que pudieran volver a sus labores cotidianas con mayor libertad, además de que muchas de ellas podrían recuperar los empleos que muchas de ellas perdieron.

“A nosotras las mamás, mamá solteras, o que no tenemos apoyo, poco se nos reconoce y se siente bonito. Entre lo que me da gusto me da tristeza porque voltea uno y ve a tanta mujer luchando por sus familias y a veces no reconocidas por los hijos, amigos o familiares, y nosotras hacemos nuestro trabajo con todo el amor que tenemos”, expresó por ejemplo Esmeralda Gómez, quien se dedica a la venta de cosméticos.

Jessica Herrera, madre de dos hijos y estudiante de Derecho, fue otra de las asistentes, quien se dijo gustosa de saber que hay personas que le dan valor a la labor que desempeñan diariamente las mujeres, sobre todo ante el incremento de la violencia en su contra que se vio durante el aislamiento.

“Es necesario que inclusive nosotras como mujeres nos reconozcamos, porque a veces se nos ha inculcado tanto el machismo que nosotras también somos machistas. Es necesario que le inculquemos una nueva cultura a nuestras hijas, que ellas valen, que hay muchas otras cosas más que atender la casa”, finalizó Jessica.

