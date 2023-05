Más de 30 minutos llega a ser la fila de espera para entrar a los restaurantes debido a la alta demanda producida por el Día de las Madres. Amas de casa, padres e hijos esperan pacientemente para poder ingresar a los restaurantes y celebrar a la mujer que les dio la vida.

Con filas que abarcan casi media cuadra familias esperan emocionados su turno para ingresar a los restaurantes y comer, en muchas ocasiones el tiempo de espera no es un problema con tal de consentir a la madre del hogar quien elige su comida favorita y el sitio ideal para disfrutarla.

Por otra parte, hay quienes no se quedan a esperar mucho y prontamente cambian de opinión y de sitio, pues señalan que lo importante es disfrutar el día y pasarlo en familia ya sea en un restaurante de preferencia o descubrir nuevos sabores alrededor del centro de Guadalajara.

EL INFORMADOR / E. Zamudio

“Es lindo que se acuerden de una, es la primera vez que venimos acá, mi esposo va a regalarme la comida y ya mis hijos se integrarán después, ya son adultos, mejor para una así recibe tres regalos más. Aqui hemos estado esperando yo y mi esposo por 30 minutos, pero pues lo que importa es la intención ya me dio mis regalos y mis flores así que solo queda comer”, afirmó Angélica, madre de 3.

“Ya hemos venido antes me gusta mucho la comida de aquí ahorita he venido con mis hijas ellas van a pagar El banquete pero sí llevamos más de 35 o 40 minutos yo creo sin embargo yo creo que igual mi hija Ya está buscando otro sitio porque igual ya nos cansamos de esperar es muy bueno el sitio pero la fila sí es cansada y creo que ya tenemos hambre Entonces no pasa nada tengo más lugares favoritos lo que importa es estar juntas yo y mis hijas que las quiero mucho y les agradezco el detalle que tienen conmigo de cuando menos una vez al año invitarme a comer”, expresó Raquel González.

“Yo creo que nos moveremos en un rato más si la fila no se mueve, hay más opciones y aunque le tengo cariño a este sitio, también tengo hambre y eso es más importante. Vengo con mis pequeños, estos niños que me han dado muchas bendiciones y alegrías, y pues mi esposo que me hace la más feliz está dispuesto a darme todo con tal de pasarla bien. Así que si no se mueve yo creo que 5 minutos más ya nos vamos, pero sí han sido como 40 minutos de espera y pues mejor comer bien”, expresó Ana Duarte.

Esposos, hijas e hijos han pretendido ofrecer el mejor sitio para sus madres madres y al mismo tiempo acompañarlas con regalos, flores, dulces, peluches y otras variedades. En otros contextos, las familias que decidieron celebrar la fecha en sus casas, también se han sumergido en largas filas para comprar el pastel que la mamá va a cortar para cerrar con broche de oro su día, al final lo importante de la fecha para todos es estar con su mamá.

EL INFORMADOR / E. Zamudio

MF