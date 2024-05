En el marco del Día del Maestro, hoy miércoles 15 de mayo, cientos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan de las inmediaciones del metro San Cosme rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, donde instalarán un plantón indefinido.

El dirigente del magisterio, Pedro Hernández Morales, disidente de la sección 9 en la Ciudad de México, señaló que el 10% de aumento salarial que dio a conocer el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera de hoy significa "sólo unos cuántos pesos más".

"Nosotros hemos perdido más del 30% de nuestro salario y en este sexenio no hay un incremento mayor. Todavía no se ha planteado si el aumento es en salario base o en prestaciones. Nos parece que es una burla, en el sentido de no aclarar, en decir que vamos a ganar 17 mil 700 pesos, cuando eso está muy lejano de lo que ganamos actualmente en una plaza inicial".

"El día de mañana nos tendrá que dar una explicación y escuchar nuestros planteamientos y demandas", aseveró en conferencia de prensa en el inicio de la marcha acompañado de otros dirigentes sindicales.

Destacó que hay una coyuntura en puerta: "Tenemos próxima una elección, nos parece que el compromiso debe ser también hacia el siguiente gobierno y a este gobierno todavía le corresponde definir el presupuesto".

El dirigente del magisterio de la CDMX señaló que hay una discusión en el Congreso sobre el presupuesto y adelantó que puede haber una serie de definiciones que permita abrogar la ley del ISSSTE. Así como la reforma educativa y lograr un incremento del salario, sobre todo un presupuesto que apoye a la educación.

Alrededor de las 11:30 horas, los contingentes hicieron una parada de 15 minutos a la altura de Palacio de Bellas Artes y exclamaron consignas: "AMLO decías que todo cambiaría, mentira la misma porquería", "Se ve, se siente, la CNTE está presente", "Morena decía que todo cambiaría, mentira" y "El paro, el paro es culpa del Estado".

