Mole rojo, pollo con verduras, salsa verde y los dulces de elote y piña son los tamales favoritos de los tapatíos que duplican las ventas de este alimento para festejar el Día de la Candelaria.

Los precios de los tamales en los principales negocios de la ciudad se incrementaron hasta 4 pesos en los últimos meses debido al alza en los precios de las materias primas.

Actualmente los tamales cuestan entre 22 y 26 pesos, cuando antes costaban de 20 a 22 pesos en promedio.

Los clientes de un negocio de tamales ubicado en la Avenida Plan de San Luis, en Guadalajara, aseguran que los compran por su sabor y calidad.

“Los tamales me los encargaron, pero se me hicieron caros, ya los había consumido sí son muy buenos, pero ahorita me las pidieron mis hermanas pero sí se me hicieron caros”, dijo Eduardo.

EL INFORMADOR/ ALONSO CAMACHO

Germán Avilés tiene más de 25 años comprando tamales y comentó que los precios están más elevados que la última vez que compró.

“Yo me quedé como 17 pesos, pero ahora están en 26 pesos, todo sube”, comentó el señor que fue con su hijo.

Fabricio compró 25 tamales para festejar el Día de la Candelaria con su familia.

“De hecho los compramos un día antes para guardarlos en el refri y no venir a hacer fila el mismo día porque siempre está muy larga la fila”, comentó.

“Yo compré como 20 tamales, los llevo para el trabajo para festejar un cumpleaños y los juntamos con el Día de la Candelaria”, explicó por su parte Ángeles.

Jessica Hernández es otra clienta que recordó que desde niña sus papás la traían a comprar en "Tamales del Country".

“Yo llevé 40 tamales para la casa para el 2 de Febrero y para cumplir porque nos salió el monito.

Como todo, subieron un montón, pero el antojo no se nos quita por eso estamos aquí comprándolos”, contó.

EL INFORMADOR/ ALONSO CAMACHO

Se duplican las ventas

Desde las 5 de la tarde comienzan a abrir el local enfrente de la parroquia de San Bernardo, en la colonia Mezquitán Country en Guadalajara.

Este negocio, que cuenta con varias sucursales, es uno de los más tradicionales en la ciudad y uno de los más frecuentados cada 2 de febrero que se festeja el Día de la Candelaria.

De acuerdo con los empleados, para el Día de la Candelaria las ventas se incrementan en más de un 100 por ciento.

Otros negocios muy tradicionales de Guadalajara son los tamales Don José, los tamales de Chapalita, La Candelaria, Tamales Chela, entre otros.