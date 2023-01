Con el inicio del año y la despedida de las festividades navideñas aún queda un pendiente por realizar por parte de las familias mexicanas: la tradicional partida de la Rosca de Reyes tras la visita de Melchor, Gaspar y Baltazar a los hogares el próximo 6 de enero. Sin embargo, ante el aumento en los costos de los insumos y un cierre de año complicado en materia económica, este año los tapatíos irán por la rosca más barata o en algunos casos ni la comprarán.

El Informador salió a las calles a conocer los planes de la ciudadanía para el próximo 6 de enero, saber de sus panaderías favoritas y cuánto esperan gastar en la compra de este tradicional pan, y éstas fueron algunas de sus respuestas.

La señora Josefina Belmonte comentó que en su casa es tradición partir la Rosca de Reyes en la espera de que el niño Jesús salga en alguno de los pedazos y brinde bendiciones a quien partió el pan. No obstante, señaló que no existe una panadería predilecta sino que este año seguirán la recomendación de unos vecinos con la expectativa de no gastar más de 800 pesos para 15 personas.

Por su parte, la señora Raquel Villavicencio apuntó que en su casa, en donde se juntan alrededor de 10 personas a compartir este tipo de tradiciones, ya se está buscando la opción más barata para comprar la Rosca de Reyes. Afirmó que no hay un sitio específico para la compra, sólo que el costo no rebase los 500 pesos.

En ese mismo tenor, Gildardo Gónzalez, padre de familia, agregó que en su familia año con año se comisiona a un miembro del hogar a gestionar la compra de la rosca. Manifestó que actualmente aún no se cuenta con una persona designada pero que, cuidando la economía familiar, se espera que el pan no cueste más de 600 pesos, “luego no lo van a querer comprar”.

Mientras que, la señora María Guevara afirmó que en su casa este año no habrá Rosca de Reyes pues la cuesta de enero comienza a surtir efecto en el hogar y todavía no se han podido recuperar de los gastos de la temporada navideña, “ninguna rosca ni nada, que se coman los buñuelos que quedaron y ya”.

JM