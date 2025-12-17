Viene una nueva propuesta hotelera y gastronómica en Punta Mita

Como uno de los destinos más icónicos del Pacífico, Punta Mita continuará reinventándose con dos nuevas propuestas hoteleras que en los próximos años ampliarán tanto su oferta de hospedaje como las experiencias culinarias.

“Vamos a abrir a finales de 2027 el Montage (hotel y residencias), y el Pendry llegará unos seis meses después. Son dos marcas de lujo, cinco estrellas; cada una con un tipo de lujo diferente, con una vibra muy californiana. Con eso, prácticamente se completa el plan maestro de Punta Mita: tendremos cuatro hoteles, cinco estrellas, simados a Naviva (parte de Four Seasons) y entre 800 y 900 casas residenciales de lujo. Además, con Montage y Pendry vendrán nuevas propuestas gastronómicas; entre ellas, farm-to-table”, nos compartió en entrevista Carl Emberson, director general de Punta Mita, durante el torneo American Express Punta Mita Gourmet & Golf.

La clausura de este torneo se convirtió en el escenario ideal para que invitados y participantes probaran parte de esta nueva propuesta, pues chefs de ambas marcas viajaron a Punta Mita: Kevin Lee (Pendry Park City), Ben Martinek (Pendry Newport Beach), David Serus (Montage Laguna Beach), y Aurelien Revil —chef pastelero de Montage Los Cabos—.

“La razón por la que estamos tan emocionados es sencilla: amamos a la gente, amamos la comida y amamos la cultura. Hay algo realmente especial aquí… Queremos ser parte de Punta Mita por mucho tiempo”, comentó Michael Fuerstman, cofundador y Director Creativo de Pendry.

Destacan golfistas tapatíos

El American Express Punta Mita Gourmet & Golf se ha consolidado como uno de los encuentros más relevantes del calendario deportivo y gastronómico del Pacífico mexicano, reuniendo cada año a golfistas destacados, chefs de renombre internacional y amantes de la buena mesa en uno de los destinos más exclusivos del país.

En su edición más reciente, el evento incluyó el Punta Mita Golf Challenge de Golf.com, donde la leyenda tapatía Lorena Ochoa compartió el campo con su mentor Rafael Alarcón, en un duelo que rindió homenaje a una de las duplas más emblemáticas del golf latinoamericano.

La participación jalisciense tuvo un papel destacado: Vicente Fernández, del Guadalajara Country Club, y Juan Gómez Sainz obtuvieron el segundo lugar, mientras que en la categoría femenil, Mónica Gómez —esposa de Vicente y hermana de Juan— y su partner Silvia Navarro se alzaron como campeonas.

Para Gómez, la experiencia fue especialmente memorable. Compartió que era su primera vez jugando en Punta Mita y que quedó cautivada por la belleza del campo, en particular por las vistas al océano que distinguen al destino.

En la categoría masculina, el primer lugar fue para Alejandro de la Barreda y Michael Fuerstman, seguidos por Blake Vinson y Fernando Martínez en el tercer puesto. El torneo también atrajo a entusiastas del golf como el abogado y creador de contenido, Eduardo González, quien, junto a Jafet Abreu, logró colocarse entre los jugadores más destacados, reflejo del nivel competitivo que hoy convoca este encuentro.

Uno de los grandes diferenciadores de Punta Mita sigue siendo la configuración de sus campos.

“En Punta Mita, más de la mitad de los hoyos dan directamente al mar. Y eso no es muy común en los resorts del mundo hoy en día, porque suelen priorizar el real estate. En el plan maestro de desarrollo de aquí, dijeron: ‘Lo importante es el golf; después vienen las casas’, y así se hizo… Esa es, sin duda, una de nuestras grandes diferencias”, remarcó Emberson.

Más allá del deporte, el torneo que en 2026 se llevará a cabo en noviembre, reafirmó su carácter multisensorial con un programa que incluyó cenas exclusivas (con figuras como Thierry y Vanessa Blouet, Sam Choy y Héctor Leyva), experiencias de bienestar y avistamiento de ballenas, que comienzan a llegar a la región en esta temporada.

Otra de las sedes fue The St. Regis Punta Mita Resort, uno de los grandes pilares de la experiencia en el destino, no solo por su ubicación y hospitalidad, sino también por su propuesta culinaria. Dentro de ella destaca Carolina, su restaurante insignia galardonado con el AAA Five Diamond Award, donde la cocina mexicana moderna se despliega con técnica, creatividad y un servicio impecable.

YC