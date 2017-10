Designan a Carlos Lomelí como coordinador de Morena en Jalisco

A partir de una encuesta y por su trayectoria, el diputado federal por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carlos Lomelí Bolaños, fue designado como coordinador de Organización del partido en Jalisco. Así lo anunció la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

"Cada Comité Ejecutivo Estatal puede proponer a tres y el Nacional puede proponer a otros dos, es decir, son hasta cinco. A partir de eso, tomamos una muestra para saber qué tan conocidos son, cuánto la gente los identifica con Morena, qué tanto creen en su trabajo y de ahí sale la decisión. Las encuestas son hechas a la ciudadanía en general", detalló la secretaria.

Aseguró que en estos momentos se están enfocando en una estructura fuerte para el Estado, ya que con eso tendrán todas las oportunidades para ganar las elecciones de 2018. A partir de ahora comenzarán a elegir coordinadores distritales y municipales, los cuales serán elegidos de la misma manera que Lomelí Bolaños.

"Aquí no hay dedazos como en otros partidos, aquí se elige a quien la gente identifique más, tenga credibilidad y valores sólidos, porque eso es lo importante", destacó Polevnsky Gurwitz.

En su discurso de aceptación, el nuevo coordinador destacó el crecimiento que ha tenido el partido a tres años de su fundación. Además, aseguró sentirse honrado y orgulloso del nuevo cargo que ostenta.

"En mí siempre encontrarán a alguien en quien poder confiar, siempre tendrán una puerta abierta para conversar sobre lo que ustedes gusten y para apoyarlos en lo que necesiten. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia visión de lo que queremos para esta patria, pero todos nosotros compartimos el mismo cariño por nuestro país".

Por otra parte, recordaron que se tiene abierto un fideicomiso para los afectados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, con el que planean reunir, gracias a aportaciones de dirigentes, diputados, presidentes municipales, académicos, militantes y población en general, 102 millones de pesos, que representa la mitad del presupuesto del partido.

"Hasta que no sea legal, no podemos destinar el recurso etiquetado para las campañas a otra cosa. Por eso, nosotros donamos a título personal y del fideicomiso no nos estamos haciendo cargo nosotros, sino intelectuales y académicos", terminó Polevnsky Gurwitz.