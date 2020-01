Desde 2010, 19 condenas por prostitución infantil

A inicios de diciembre pasado, la Fiscalía estatal y la Policía tapatía detectaron que en un cuarto de un motel de la Colonia Oblatos, en Guadalajara, había adultos con niñas de entre 13 y 14 años.

Hubo ocho detenidos y el espacio fue clausurado. Después, cinco fueron liberados debido a fallas procesales y porque, según la Fiscalía, los padres no presentaron denuncias.

Se acentuó que los aprehendidos eran las parejas.

El titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, indicó que era recurrente que ahí se llevaran a cabo “prácticas indebidas” en las que participaban menores de edad.

A pesar de ese hecho, el funcionario aseguró que hasta el momento no se ha detectado una banda de agresores sexuales de menores en la Entidad.

Entre 2010 y septiembre de 2019, en Jalisco sólo han sido condenadas 19 personas por prostitución infantil y se han abierto 133 carpetas de investigación por 143 víctimas.

Los detenidos son en su mayoría hombres entre los 18 y los 60 años de edad.

Sin embargo, Ricardo Fletes Corona, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), resaltó que las autoridades estatales son omisas en castigar la prostitución infantil en la Entidad.

“Al no castigar este tipo de delitos se está permitiendo que adultos con algún tipo de patología entren en contacto con adolescentes y los induzcan a la prostitución. La pobreza también es un factor. Les ofrecen droga, protección, afecto mal entendido, ropa o celulares para engancharlos”, dijo.

La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes brinda apoyo psicológico, médico y seguimiento para garantizar la restitución de derechos de las víctimas de ese ilícito.

Entre 2010 y 2019, 143 menores han sido víctimas de prostitución infantil en Jalisco: 14 al año, en promedio.

De acuerdo con la Fiscalía, en ese periodo se registraron 47 casos en Guadalajara y 31 en Zapopan.

Quinta Velarde, Centro, Hormiguero, Tesistán, Jalisco Sección 1 y la cabecera municipal de Tlaquepaque son algunas de las colonias en las que se registró esa práctica.

Sin embargo, para la presidenta del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, María Antonia Chávez, el ilícito está tan “invisibilizado” que no se tienen cifras exactas.

“No hay estudios sensibles y concretos que hablen de cuántos niños están en estas condiciones, lo que sí se sabe es que en la medida de que exista el comercio, obviamente hay posibilidades de que se siga reproduciendo el negocio”, Chávez, también académica de Estudios Políticos por la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En julio pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) advirtió que en Puerto Vallarta hay un “foco rojo” de trata de personas.

El organismo remarcó, con base en el Diagnóstico Nacional sobre la Trata de Personas en México de 2014, que en ese municipio también hay turismo sexual infantil.

A pesar de esos señalamientos, la Fiscalía estatal ha recibido apenas tres denuncias por prostitución infantil desde 2011. La última fue hace dos años.

Menores, 2 de cada 10 víctimas de trata

De las cinco mil 245 víctimas de trata que se detectaron entre 2012 y 2017, mil 345 son menores.

De acuerdo con un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 37% de los niños fue sometido “a prostitución ajena u otras formas de explotación sexual”. También se detectaron casos de explotación laboral, matrimonios forzados y adopciones ilegales.

*Hasta septiembre.

Fuente: Fiscalía estatal.



"Al no castigar este tipo de delitos se está permitiendo que adultos con algún tipo de patología entren en contacto con adolescentes y los induzcan a la prostitución"

-Ricardo Fletes Corona, investigador de la Universidad de Guadalajara.

"Es un tema que no se abre, no se persigue y no se visibiliza porque es un mercado para el turismo y no es un tema que pueda tener prioridad para las agendas políticas"

-María Antonia Chávez, presidenta del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas.