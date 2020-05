Descartan freno a elección de consejeros de la Judicatura

Pese a los amparos promovidos por dos juezas, para que no les apliquen las pruebas de control y confianza en el Centro Estatal de Evaluación, el proceso de elección de tres integrantes del Consejo de la Judicatura no se detendrá; informó el diputado Enrique Velázquez, presidente de la Comisión de Seguridad. Explicó que no se emitió suspensión y que las dos aspirantes amparadas seguirán en el proceso como elegibles, aunque no presenten las pruebas.

Los amparos fueron promovidos por las juezas Carmen Beatriz Ortega González y Lourdes Angélica Delgado Álvarez; quienes buscar ser consejeras.

El legislador comentó que a los aspirantes a la Judicatura se les aplican el polígrafo y las pruebas toxicológicas, porque así quedo especificado en la pasada reforma constitucional, la única diferencia con las evaluaciones hechas a policías será en el perfil profesional.

“Hay diferencia en uno de los puntos, en el perfil implica que se va a evaluar y las preguntas que les van a hacer serán en torno a un puesto administrativo y no de seguridad”, expuso.

La comisión fue notificada de la declinación de una de las aspirantes a consejera que abandonó el proceso.

También avalaron el calendario de las entrevistas a los aspirantes que se realizarán el 2 y 3 de junio para consejero y consejera ciudadano, el 4 y 5 de junio para consejera juez.

Por otra parte, se aprobó una reforma a Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco para garantizar la publicación en el boletín Judicial de todos los actos con efectos de notificación a las partes en juicio y su entrega en formato semanal para los archivos del Supremo Tribunal, de la Dirección del Archivo Histórico del Estado y a la Biblioteca Pública de Jalisco.

NR